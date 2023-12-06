في إطار حرص وزارة الصحة على تطبيق مفهوم الجودة الشاملة في المجال الصحي والطبي وتحسين مستوى الأداء، أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا باعتماد الشروط والضوابط الإضافية لطلبات تعيين الأطباء (البشري ـ الأسنان) حديثي التخرج، حيث ألزم القرار الأطباء حديثي التعيين باجتياز الامتحان الشامل عن سنة التدريب «الامتياز» كشرط للترقية إلى فئة مساعد مسجل.



كما عهد القرار إلى وكيل الوزارة إصدار الإجراءات والضوابط اللازمة للامتحان الشامل عن سنة الامتياز، على أن يعمل بهذا القرار على الأطباء (البشري ـ الأسنان) حديثي التخرج، ابتداء من خريجي عام 2024.