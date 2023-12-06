ما إجراءات وزارتي التربية والتعليم العالي والجهات التابعة في تطبيق سياسة الإحلال؟

هل هناك نية لترشيح أشخاص لتولي المناصب القيادية الشاغرة بدلاً من التكليفات الحالية؟

كم عدد المديونيات المتراكمة والمحولة إلى قسم القضايا في الوزارة وكم مبلغها الإجمالي؟

ما آلية تسكين المناصب الإشرافية للمعلمين على جميع المراحل الدراسية وآلية الانتقال لها؟

ما خطة إنشاء مدارس بشتى المراحل للجنسين في مدينتي المطلاع وجابر الأحمد؟

كم عدد وأسماء الوظائف القيادية التي تم تسكينها وشاغليها ونوع القرار تكليف أم أصالة؟

هل هناك بدلات مالية وشروط محددة لاجتماعات مجلس الوكلاء وكيف يتم تشكيله؟

ما رؤيتكم والإستراتيجية التي ستتبعونها لحوكمة وضمان جودة المنظومة التعليمية والمدرسية؟

هل تقدم وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة دعماً مادياً للجامعات الخاصة؟

تزويدي برؤية حول المستوى التعليمي المتدني لبعض الطلبة والطالبات من خريجي الثانوية



وجه النائب شعيب شعبان 13 سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع جاء السؤال الأول منها كما يلي: أورد تقرير ديوان المحاسبة في تقريره الصادر مؤخرا أن وزارة التربية تسببت في تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية إضافية دون مبرر بلغ ما أمكن حصره منها 507.870 آلاف دينار عن قيمة الإيجارات المسددة عن شقق غير مستغلة لسكن المعلمات لفترات تجاوزت 11 شهرا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن معالجة مواطن الهدر.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب دفع ايجارات لشقق غير مستغلة لمدة 11 شهرا، وما الإجراءات المتخذة لمحاسبة المقصرين أو المتسببين بهذا الأمر؟



2 ـ هل هناك دراسة معدة بشأن مدى الحاجة لمثل هذه الشقق قبل توقيع عقود استئجارها؟



3 ـ هل هناك ربط بين توزيع المعلمات على المناطق التعليمية وعدد المباني المستأجرة في كل منطقة؟



4 ـ هل هناك دراسة بشأن إيجاد بدائل في حال كان عدد المعلمات أقل بكثير من الطاقة الاستيعابية الخاصة باستئجار مبنى بأكمله ترشيدا للإنفاق؟



5 ـ كم قيمة الإيجارات السنوية التي تدفعها وزارة التربية لاستئجار سكن المعلمات خلال آخر 10 سنوات؟



6 ـ كم عدد المباني أو الأماكن المخصصة لاستئجار مساكن للمعلمين والمعلمات حاليا؟



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما إجراءات وزارتي التربية والتعليم العالي والجهات التابعة لكم منذ توليكم المنصب الوزاري في تطبيق سياسة الإحلال؟ مع تزويدي بالدراسات والمشاريع والقرارات في هذا الشأن.



2 ـ إحصائيات تفصيلية بعدد الموظفين الكويتيين مقارنة بغير الكويتيين في الوزارتين وجميع الجهات التابعة لكم منذ توليكم المنصب الوزاري حتى تاريخ ورود السؤال، مع بيان طبيعة عقود العمل لغير الكويتيين.



وجاء السؤال الثالث كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد المديونيات المتراكمة والمحولة إلى قسم القضايا في وزارة التربية، وكم يقدر المبلغ الإجمالي لها؟



2 ـ عدد المديونيات التي سقطت بالتقادم وقيمة كل مديونية منها، وأسباب التقادم والمسؤول عنها، وأسباب عدم متابعة كل منها.



3 ـ عدد الأحكام الصادرة لصالح الوزارة في شأن المديونيات وعدد ما نفذ منها وما لم ينفذ ومن المسؤول عنها؟



4 ـ عدد القرارات الصادرة بتشكيل لجنة تحصيل المديونيات خلال السنوات الخمس السابقة؟ مع تزويدي بصور ضوئية عنها.



5 ـ ما الفرق بين اختصاصات اللجنة واختصاصات قسم القضايا في شأن تحصيل المديونيات؟



وجاء السؤال الرابع كما يلي:



لاستقرار وزارة التربية يجب حسم ملف التكليف بشغل المناصب لأن جميع القطاعات والإدارات في الوزارة شاغرة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل هناك نية لترشيح أشخاص لتولي المناصب الشاغرة بدلا من أن قطاعات الوزارة تدار بالتكليف؟



2 ـ ما تأثير أن غالبية الوكلاء بالتكليف على سير العمل؟



3 ـ ما أسباب تعطيل الدراسة كلما أشيع أن هناك سوءا في الأحوال الجوية وما أسباب عدم جهوزية برنامج «تيمز» وعدم تفعيله طوال العام الدراسي؟



4 ـ ما تأثير برنامج «تيمز» على حضور الطلبة؟



5 ـ ما أسباب تأخر إنجاز بعض الملفات مثل الهيكل التنظيمي للوزارة وعدم وجود استراتيجية تعليمية ثابتة؟



وجاء السؤال الخامس كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل هناك بدلات مالية وشروط محددة لاجتماعات مجلس الوكلاء؟



2 ـ كيف يشكل مجلس الوكلاء، وما الشروط الواجب توافرها بالمجتمعين؟



3 ـ من المسموح لهم حضور اجتماعات مجلس الوكلاء؟



4 ـ كم عدد اجتماعات مجلس الوكلاء منذ توليكم حقيبة وزارة التربية؟



5 ـ هل التزمت الوزارة عند ترشيح القيادين بالشروط التي حددها مجلس الخدمة المدنية في شأن التعيين في الوظائف القيادية، وكم عدد من ترشح لمنصب الوكيل المساعد للتعليم العام؟



6 ـ هل طبقت الوزارة النظم واللوائح في ترشيح القياديين للمناصب؟



وجاء السؤال السادس كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل أدخلتم مواد الذكاء الصناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني إلى مناهج وزارة التربية؟



2 ـ هل استخدمتم أجهزة تخص مواد الذكاء الصناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني في وزارة التربية؟ إذا كانت الإجابة النفي فما الأسباب؟ وإذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجي توضيح هذه الأجهزة وكيفية استخدامها.



3 ـ ما السياسة التي تتبعونها في شأن مواكبة التطور التكنولوجي وذلك بالنسبة لكل من:



أ ـ إدخال هذه المناهج أو البرامج وما في حكمها إلى المدارس التعليمية.



ب ـ استخدام أجهزة تخدم هذه المناهج والبرامج في عمل المدارس والادارات والجهات والمعاهد والكليات التابعة لكم.



4 ـ ما رؤيتكم في شأن مواكبة التطور التكنولوجي وتوظيفه في العملية التعليمية؟



وجاء السؤال السابع كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما آلية تسكين المناصب الإشرافية للمعلمين على جميع المراحل الدراسية؟



2 ـ ما إجراءات انتقال المعلم حتى الحصول على الوظيفة الاشرافية؟



3 ـ ما آلية الترقي للوظائف الاشرافية (جميع المواد في كل المراحل التعليمية)؟



4 ـ كم عدد السنوات الحقيقي أو الفعلي لتمكين المعلم من الحصول على الوظيفة الاشرافية ولماذا يوجد تأخير في هذا الأمر؟



5 ـ ما أسباب مشكلة تأخير إعلان نتائج الاختبارات التحريرية للمعلمين المرشحين للوظائف الإشرافية بشكل عام؟



6 ـ هل هناك أي مشروع لإعادة النظر في ترتيب الإجراءات المتبعة حاليا والتي تبدأ باختبار تحريري للمعلمين المرشحين للوظائف الإشرافية ثم مقابلة شخصية ثم دورة تدريبية؟



وجاء السؤال الثامن كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما خطة وزارة التربية لإنشاء مدارس بشتى المراحل للجنسين (ذكور ـ إناث) في مدينة المطلاع ومدينة جابر الأحمد؟ موضحا الخطوات لهذه الخطة والجدول الزمني لإنشاء هذه المدارس ومواعيد التسليم.



2 ـ هل خصصت أراض لهذه المدارس وسلمت لكم، وهل توجد معوقات لتسليم هذه الأراضي؟



3 ـ ما الاستراتيجية التي ستتبعونها في تحديد معيار مدى حاجة المناطق الجديدة لعدد المدارس؟



4 ـ هل رصدت المبالغ اللازمة لإنشاء هذه المدارس في الميزانية العامة للدولة؟



وجاء السؤال التاسع كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صور ضوئية من جميع القرارات التي صدرت من مكتب الوزير خلال الفترة منذ 19/10/2023 وحتى تاريخ ورود السؤال بشأن التعيين والتدوير والنقل للوظائف القيادية والإشرافية في وزارتي التربية والتعليم العالي.



2 ـ جدول يبين فيه التالي:



٭ عدد وأسماء الوظائف القيادية التي تم تسكينها.



٭ أسماء شاغلي هذه الوظائف.



٭ نوع القرار (تكليف ـ أصالة).



وجاء السؤال العاشر كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل تقدم وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة دعما ماديا للجامعات الخاصة في الكويت؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى إفادتي بمبالغ الدعم المادي التي قدمت للجامعات الخاصة منذ 10 سنوات وحتى تاريخ ورود السؤال، مع بيان السند القانوني لتقديم الدعم، وأوجه صرف تلك الدعوم من قبل الجامعات.



2 ـ تزويدي بالمخالفات والملاحظات التي رصدها مجلس الجامعات الخاصة تجاه الجامعات الخاصة والاجراءات المتخذة من قبلكم منذ عام 2020 وحتى تاريخ ورود السؤال.



3 ـ ما رقابة مجلس الجامعات الخاصة على المستوى التعليمي لبعض الجامعات الخاصة؟



4 ـ مدى صحة وجود بعض التخصصات في بعض الجامعات الخاصة غير معترف فيها؟



5 ـ ما أسباب استمرار فتح باب الابتعاث الداخلي لتخصصات يوجد بها اكتفاء في سوق العمل؟ كما يرجى تزويدي بأعداد خريجي الجامعات الخاصة خلال آخر 3 سنوات والمتوقع تخرجهم العام الحالي من أصحاب التخصصات التي يوجد بها اكتفاء في سوق العمل.



6 ـ ما خطة وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة لبحث مدى امكانية وقف الابتعاث الداخلي للتخصصات التي لا يوجد لها حاجة في سوق العمل؟



7 ـ ما رؤية وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة لفتح باب البعثات الخارجية والداخلية لتخصصات نادرة يوجد لها حاجة في سوق العمل بدلا من التخصصات التي يوجد بها اكتفاء؟



8 ـ ما الرقابة التي يمارسها مجلس الجامعات الخاصة على أسعار الخدمات التي تقدمها الجامعات الخاصة وأسعار الكتب الدراسية؟



وجاء السؤال الحادي عشر كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ رؤية وزارة التربية بما يخص المستوى التعليمي المتدني والضعيف لبعض الطلبة والطالبات من خريجي الثانوية العامة، والذي لوحظ مؤخرا معه تدني المستوى التعليمي والثقافي بشكل عام على مستوى الدولة.



2 ـ رؤية وزارة التربية بما يخص التعليم المتدني لبعض المعلمين في المدارس والذي انعكس بشكل ملحوظ على المستوى التعليمي للطلبة.



3 ـ ما أسباب تدني المستوى التعليمي بشكل عام في الكويت؟



4 ـ ما خطة وزارتي التربية والتعليم العالي لتحسين المستوى التعليمي في الدولة؟



5 ـ متى كان آخر اجتماع بين الوزير والمجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم، وهل ناقشتم موضوع تطوير التعليم؟ يرجى تزويدي بجدول أعمال آخر اجتماع.



6 ـ ما الخطوات المتخذة من قبلكم لتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة بما يخص برنامج نظام تعليم قوي ومجتمع منتج للمعرفة كما جاء في المحور الرابع من البرنامج (رفاه مستدام ورأسمال بشري قوي)؟



وجاء السؤال الثاني عشر كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما رؤيتكم والاستراتيجية التي ستتبعونها في سبيل حوكمة وضمان جودة المنظومة التعليمية والمدرسية؟



2 ـ صورة ضوئية من مشروعات المركز الوطني لتطوير التعليم العام في الخطة الإنمائية الثالثة (2020 ـ 2025).



3 ـ ما مهام المجلس الأعلى للتعليم، ومتى آخر مره اجتمع، وما القرارات التي أصدرها منذ 9 يناير 2023 حتى تاريخ ورود السؤال؟



4 ـ هل ناقش المجلس الأعلى في اجتماعاته جودة المنظومة التعليمية والمدرسية؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن محضر الاجتماع، مع بيان الجهات الحاضرة والتوصيات أو القرارات التي صدرت بهذا الخصوص، وإذا كانت الاجابة بالنفي فهل سيدرج ضمن رؤية المجلس في المرحلة القادمة؟



وجاء السؤال الثالث عشر كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صور ضوئية عن جميع قرارات التعاقد التي صدرت بالأمر المباشر مع أي شركات.



2 ـ السند القانوني الذي خول لجهة الإدارة إصدار الأمر.



3 ـ عدد الأوامر التي صدرت بالتعاقد المباشر منذ 1 سبتمبر 2023 حتى تاريخ ورود السؤال.



4 ـ هل أبرمت وزارة التربية اتفاقية مع البنك الدولي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل كان الاتفاق برعاية وزارة الخارجية وإشراف وزارة المالية والجهاز المركزي للمناقصات العامة؟ مع بيان الغرض من الاتفاقية ومدتها والتكلفة المالية المتفق عليها والعمل الذي أنجز والذي لم ينجز.



5 ـ ما الأسس المتبعة في احتساب قيمة رواتب موظفي وخبراء البنك الدولي الزائرين وتكاليف الإقامة والسفر المصروفة ضمن الدفعات المسددة؟



6 ـ صور ضوئية عن جميع الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة التربية مع جهات أخرى منذ 1 يناير 2020 حتى تاريخ ورود السؤال.