فهد المسعود: الجامعة نوعية فيما يتعلق بمجالات الأبحاث العلمية وهناك أهمية لوجود مراكز أبحاث وبرامج علمية تواكب متطلبات سوق العمل

فلاح الهاجري: نأمل استمرار الجهود المبذولة من إدارة الجامعة لاستكمال بقية التخصصات لتكون مفخرة للكويت على مستوى العالم

موضي الحمود: الحاجة إلى تطوير قانون الجامعات الحكومية وإعادة النظر في المزايا المالية لهيئة التدريس لاستقطاب الكفاءات المتميزة



زار وفد من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية جامعة عبدالله السالم بمنطقة الخالدية للاطلاع على آلية العمل وسير الدراسة في السنة الأولى لهذه الجامعة، تلبية لدعوة مجلس إدارة الجامعة.



وضم الوفد رئيس اللجنة النائب حمد العليان ومقرر اللجنة النائب فهد المسعود وعضو اللجنة النائب د.فلاح الهاجري.



وفي كلمة له، أعرب رئيس اللجنة النائب حمد العليان عن شكره لأعضاء المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم على هذه الدعوة، مؤكدا تقديره لجهود الجامعة وما وصلت إليه.



وأكد العليان حرص اللجنة التعليمية على تنمية ورعاية جميع المؤسسات التعليمية في الكويت ومن بينها جامعة عبدالله السالم.



وتمنى من المجلس التأسيسي المضي قدما في استكمال النواقص الإدارية واللوجستية وكل ما يتعلق بالهيكل الإداري العام لجامعة عبدالله السالم، خاصة ما يتعلق باختيار مدير الجامعة.



من جهته، قال مقرر اللجنة النائب فهد المسعود إن مجلس إدارة الجامعة قدم عرضا مرئيا لأعضاء اللجنة التعليمية عن استراتيجية الجامعة وأهدافها وأبرز الأنشطة والبرامج الأكاديمية فيها.



واعتبر المسعود أن الجامعة نوعية فيما يتعلق بمجالات الأبحاث العلمية، مؤكدا أهمية وجود مراكز أبحاث وبرامج علمية تواكب متطلبات سوق العمل في مختلف التخصصات.



وأكد دعم اللجنة التعليمية لهذه الجامعة، مبديا إعجابه بما لمسوه خلال الزيارة من إمكانات متميزة.



وشدد على ضرورة أن يكون لدى الجامعة نوع من الشراكة مع الجهات المتخصصة سواء أكاديمية أو مهنية مؤسسية.



وأعرب المسعود عن تطلعاته إلى انتهاج الجامعة طابعا خاصا في البحث العلمي بما يخدم المجتمع الكويتي، كأطروحات علمية وأبحاث مجتمعية على الأصعدة الاقتصادية والهندسية ومجال الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والأمن السيبراني.



بدوره، أعرب عضو اللجنة النائب د.فلاح الهاجري عن أمله في استمرار الجهود المبذولة من إدارة الجامعة لاستكمال بقية التخصصات لتكون هذه الجامعة مفخرة للكويت على مستوى العالم.



وأوضح الهاجري أن ما شاهده أمر يثلج الصدر، مشيدا بالتخصصات النوعية في الجامعة في مجالات اقتصادية وفنية وعلمية.



وأكد أن كل المؤسسة التشريعية تسخر كل جهودها لخدمة الجامعات الحكومية وخاصة نواتها وهي جامعة عبدالله السالم.



وقال الهاجري إن اللجنة التعليمية تتواصل مع كل الجهات المعنية لتغطية كل النواقص المالية أو الإدارية أو البشرية.



بدورها، أكدت رئيس مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود الحاجة إلى تطوير قانون الجامعات الحكومية وإعادة النظر في المزايا المالية لهيئة التدريس لاستقطاب الكفاءات المتميزة.



وطالبت الحمود أعضاء اللجنة التعليمية بحماية الجامعة ودعمها وضمان عدم إثقالها بأي أعباء تعليمية أخرى لا تندرج ضمن مسارها الأكاديمي.



من ناحيته، أوضح عضو مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط والتميز المؤسسي والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للمعلوماتية والرقمية د.فواز العنزي أن استراتيجية الجامعة تهدف إلى تحقيق التميز العلمي الأكاديمي وتحفيز البحث العلمي والإنجاز الأكاديمي والابتكار وإنشاء بيئة فاعلة وريادية ومستدامة وبيئة حيوية وتعزيز التواصل الفاعل وتوسعة المشاركة العامة.



من جانبه، كشف عضو مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية والتقييم د.علي المطيري عن الانتهاء من اللوائح والسياسات العامة وبانتظار اكتمال الهيكل التنظيمي، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل وفق خطة لتسلم كل المواقع السابقة لجامعة الكويت.