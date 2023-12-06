أكملت مروحية المريخ «انغوينتي»، التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، رحلتها رقم 67 على الكوكب الأحمر.



ووصلت المروحية إلى ارتفاع 12 مترا، وقطعت مسافة 393 مترا لأكثر من دقيقتين يوم السبت الماضي، بحسب بيان صادر عن وكالة «ناسا».



ووصلت المروحية «انغوينتي» إلى فوهة «جيزيرو» على المريخ في 18 فبراير عام 2021، وهي متصلة ببطن المسبار المتجول «بيرسفيرانس» التابع لـ «ناسا».



وتعد المروحية عرضا تقنيا لاختبار الطيران المدفوع بالطاقة على كوكب آخر لأول مرة. وتم تصميمها لتطير لمدة تصل إلى 90 ثانية ولمسافات تصل إلى 300 متر تقريبا في المرة الواحدة على ارتفاع نحو 3- 4.5 أمتار من الأرض.