قدم سفيرنا لدى روسيا راشد العدواني أوراق اعتماده للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين.



ونسب الموقع الالكتروني للرئاسة الروسية إلى الرئيس بوتين قوله، بمناسبة تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب، إن «العلاقات بين روسيا والكويت تتطور بشكل بناء»، مشيرا إلى أن «روسيا تولي أهمية لتطوير علاقات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية».



وأكد بوتين كذلك اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الكويت في مجال السياسة الخارجية، موضحا أن هذا التعاون يرتكز على تقارب وجهات النظر حول طائفة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية.



وأضاف أن روسيا والكويت تعملان كذلك على تنسيق مواقفهما حيال قضايا الطاقة انطلاقا من أن الكويت تعتبر عضوا في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك).