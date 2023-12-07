القاهرة - محمد سامي



قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي كان مقررا لها اليوم لأجل غير مسمى بعد وصول خطاب من الاتحاد الأفريقي أمس بتقديم مباراة الزمالك وساغرادا في الكونفيدرالية الأفريقية لمدة 24 ساعة لتقام السبت المقبل مساء بدلا من الأحد.



وتلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يفيد بتعديل موعد مباراة ساغرادا الأنغولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، لتقام السبت 9 ديسمبر في تمام الـ 7 مساء بتوقيت الكويت على ملعب السلام بدلا من إقامتها الأحد 10 الجاري، حيث جاء قرار التقديم لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني.



وفي إطار الجولة نفسها، استعاد الإسماعيلي ذاكرة الانتصارات بعد 5 جولات متتالية تلقى خلالها 4 هزائم وتعادل في مباراة بالفوز 2-1 على البنك الأهلي ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ 14، فيما يقبع البنك الأهلي في المركز الأخير بثلاث نقاط، كما صعد سيراميكا كليوباترا إلى المركز الرابع بـ 13 نقطة بعد الفوز على إنبي 4-2 الذي توقف عند المركز الـ 12 بـ 10 نقاط، وأيضا فاز طلائع الجيش 2-0 على بلدية المحلة ليتقدم إلى المركز الثالث بـ 14 نقطة، فيما توقف رصيد البلدية عند 9 نقاط في المركز الـ 13.



إلى ذلك، أكد المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري البرازيلي كارلوس باكيتا، أن فريقه يخوض تحديا كبيرا أمام الأهلي بطل القارة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا باللقاء المقرر على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية غدا الجمعة.



وصرح باكيتا: «خضنا رحلة طويلة وصعبة للغاية نحو غانا ثم عدنا إلى الجزائر ومنها إلى القاهرة، لكننا ندرك ما ينتظرنا واللاعبين أظهروا جدية كبيرة في التدريبات وتركيزنا منصب على العودة بنتيجة إيجابية من مصر». وأتم:«لا يوجد فريق ضمن تأهله، صحيح اننا نعاني من غيابات مؤثرة لكننا نملك البدائل الجاهزة، وسندافع بقوة عن حظوظنا في بلوغ الدور المقبل».



وتشهد قائمة بلوزداد غياب عدة أسماء بارزة خاصة على مستوى الدفاع مثل بشعيب كداد، يوسف لعوافي، محمد عزي، إسلام بكير وزين دين بوتمان.



يذكر أن الأهلي يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، فيما يحل شباب بلوزداد ثانيا بثلاث نقاط بالتساوي مع ميدياما الثالث بفارق الأهداف، ويتذيل يانغ أفريكانز المجموعة بنقطة واحدة.