أكدت جمعية الهلال الأحمر أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال الإعلام للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنسانية السامية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



ودعا مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية خالد الزيد، في تصريح لـ«كونا» عقب اختتام الاجتماع الـ 12 للجنة مسؤولي الإعلام والتوعية في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في الدوحة، إلى استحداث برامج وفعاليات خليجية مشتركة تراعى فيها النظرة المستقبلية واهتمام الشباب في المجال الإعلامي.



وقال الزيد ان اللجنة ناقشت تنفيذ البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الإعلامية الخليجية وتحديد الموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك في المجال الإعلامي في إطار التعاون الدولي المشترك والحوارات الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية، لاسيما المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.



واكد ان لجنة مسؤولي الإعلام والتوعية في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية ستواصل الاحتفال بيوم الهلال الأحمر الخليجي الذي يصادف 23 أكتوبر من كل عام بحزمة من الفعاليات والملتقيات.



وذكر انه تم خلال الاجتماع بحث الإطار العام للفعاليات والبرامج المشتركة في يوم الهلال الأحمر الخليجي وورشة العمل الخليجية المختصة بإعداد كوادر إعلامية في مجال العمل الإغاثي والإنساني والبيئي والبرامج التدريبية والموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشتركة في مجال الإعلام التطوعي.



واوضح الزيد ان اللجنة ناقشت أيضا عددا من المواضيع، منها دور وسائل الإعلام في دعم جهود العمل الإنساني وطرق تناولها للمحتوى المرئي والمسموع والمقروء وكيفية تطوير الاستفادة من التقنية الحديثة وتحسين أداء الكادر الإعلامي على صعيد تغطية العمل الإغاثي والإنساني.



وقال ان الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سعت خلال الفترة السابقة والحالية إلى تنظيم وإقامة ورش عمل في المجال الإعلامي الإنساني وإدارة الكوارث والأزمات وذلك من منطلق حرصها على تدريب الكوادر الإعلامية والمتطوعين على التعامل مع كافة المجالات الإنسانية والإغاثية.