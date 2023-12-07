‏‏أعلن الديوان الوطني لحقوق الإنسان عن إقامة الجلسة الافتتاحية وورش العمل للعاملين في مجال حقوق الإنسان وإنفاذ القانون تحت عنوان «سياسات حقوق الإنسان في الكويت: التفاعل مع الحالة المحلية والدولية» تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وبالتعاون مع مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت، ‏وبحضور القائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت د.يعقوب الكندري، ‏يومي الاثنين والثلاثاء 11 و12 ديسمبر 2023 الساعة 9 صباحا على مسرح الشيخ عبدالله الجابر الصباح في الحرم الجامعي بالشويخ.



‏وستكون الجلسة الافتتاحية تحت عنوان «التفاعل المؤسسي الرسمي والمدني مع قضايا حقوق الإنسان في الكويت» ورئيس اللجنة مظفر راشد، والمتحدثون من الجهات الآتية: وزارة الخارجية ـ إدارة‏ شؤون حقوق الإنسان، ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، والديوان الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والهيئة العامة للقوى العاملة، إضافة إلى الجمعية الكويتية للمقومات الإنسانية لحقوق الإنسان وأخيرا جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية.



وستتضمن 5 ورش على مدار يومين، حيث ستقام في اليوم الأول الورشة الأولى تحت عنوان «الكويت في المنظومة الحقوقية الدولية» يلقيها د.غانم النجار أستاذ العلوم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة الكويت، والورشة الثانية تحت عنوان «المقارنة بين دستور الكويت ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» ‏يلقيها المحامي د.فواز الخطيب أستاذ القانون المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية.



‏وفي اليوم الثاني ستقام الورشة الثالثة تحت عنوان «دور القضاء في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من واقع القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية» يلقيها القاضي عبدالرحمن المهنا وكيل محكمة بالمحكمة‏ الكلية، ‏والورشة الرابعة ستكون تحت عنوان «أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات التقدم المحرز لدول الخليج» يلقيها أحمد بن الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، والورشة الخامسة ستكون تحت عنوان «حقوق الإنسان في العصر الرقمي: التأثير والانعكاسات والتحديات والآثار» تقدمها د.صفاء زمان عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت ورئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات.



كما يعلن المركز أنه سيقام معرض كاريكاتير حقوق الإنسان برعاية الجمعية الكويتية للكاريكاتير.‏