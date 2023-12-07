أكد مدير عام البلدية م.سعود الدبوس أن الأرض المطلوب ضمها للمشروع الإسكاني بالقطعتين 14 و26 بمنطقة جليب الشيوخ سبق أن صدر بها قرار المجلس البلدي بتاريخ 2006/4/17 والذي يقضى بالموافقة على استملاك قسائمها، كما صدر قرار المجلس البلدي بتاريخ 2006/10/2 بتخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وقال م.الدبوس في رده على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ونائب الرئيس خالد المطيري، والأعضاء فهد العبد الجادر، وعبدالله العنزي، وناصر الجدعان، ونصار العازمي بشأن تخصيص مشروع سكني غرب البيوت الحكومية في منطقة جليب الشيوخ، نفيدكم بالتالي:



الأرض المطلوب ضمها للمشــروع الإسكــــاني بالقطعتين 14و26 بمنطقة جليب الشيوخ سبق أن صدر بها قرار المجلس بتاريخ 2006/4/17 والذي يقضى بالموافقة على استملاك قسائمها، كما صدر قرار المجلس البلدي بتاريخ 2006/10/2 بتخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.



وأضاف: أفادت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة في 2023/4/9 بأنه قد صدرت صيغة استملاك لنزع ملكية العقارات بموجب قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، وتم استملاك وثائق للتملك من كافة ملاك العقارات وتسليم كتب التثمين الخاصة بتلك العقارات وأنهيت الإجراءات بموجب تحاويل الصرف وسجلت العقارات للدولة بموجب وثائق التملك باسم الدولة.



وتابع: أفاد فرع بلدية محافظة الفروانية بأنه تم الكشف على الجزء الواقع بجوار القطعة 26 بمنطقة جليب الشيوخ وتبين أنه أرض فضاء ويوجد به مسجد يتبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مسجد ثنيان الغانم، ولا توجد قسائم سكنية، وتمت مخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في 2023/9/24 وذلك للعمل على تقسيم هذا الجزء قسائم سكنية ضمن المشروع الإسكاني بالقطعة 14و26 بمنطقة جليب الشيوخ وإعداد مخطط إسكاني ومن ثم افادتنا لاستكمال الإجراءات حسب النظم المتبعة، ومؤدى ما تقدم انه سبق للمجلس البلدي إصدار القرارين سالفي الذكر بخصوص ذات الأرض المطلوب ضمها للمشروع الإسكاني بالقطعتين 14و26 بمنطقة الجليب.