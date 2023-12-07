اعتبر عضو البرلمان العربي النائب خالد المونس أن الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان تمثل ترجمة لطموح عربي مشترك وركيزة أساسية في بناء وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالدول العربية تشريعا وممارسة وسلوكا.



وقال المونس، في تصريح لـ «كونا» خلال مشاركته في فعالية الإطلاق الرسمي للخطة المذكورة، إن الخطة المشار إليها تأتي لتعزيز الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان.



وأشار المونس الذي يشارك في هذه الفعالية ممثلا عن البرلمان العربي إلى أن الخطة تسعى لتعزيز النهوض بالتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بالدول العربية وترسيخ الجهود في هذا المجال على مستوى منظومة العمل العربي المشترك بالإضافة إلى تقاسم الخبرات والتجارب في مجال النهوض بحقوق الإنسان وبحث تفعيل الخطة العربية.



ولفت إلى أن الكويت لعبت دورا مهما في إعداد مشروع الخطة العربية إذ ترأست طوال عام كامل لجنة الخبراء الحكوميين العرب المخولين بإعداد هذا المشروع الرائد وذلك بناء على تكليف من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.



وافتتحت في وقت سابق أمس بمدينة طنجة فعالية الإعلان عن الإطلاق الرسمي للخطة وذلك تحت شعار «الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بين النص والتطبيق» بمشاركة وفود من مختلف الدول العربية وممثلين عن البرلمان العربي بينهم عضوا مجلس الأمة خالد المونس وحمدان العازمي بالإضافة إلى ممثلين عن الجامعة العربية ومنظمات إقليمية ودولية معنية.