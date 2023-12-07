ناقشت لجنة الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية واقع الخدمات الصحية في المناطق الحديثة ومدى إمكان إنشاء مستشفيات ومراكز صحية، وذلك في إطار تكليف المجلس للجنة ببحث ومناقشة متابعة أعمال الخدمات والبنية التحتية وتسريع وصولها للمناطق الحديثة والنائية.



وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عبدالهادي العجمي في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة ان اللجنة طلبت إنشاء مستشفيين بصورة سريعة الأول يخدم مدينة صباح الأحمد السكنية والمناطق الجنوبية والثاني في مدينة المطلاع إلى جانب مشروع المدينة الصحية المزمع إنشاؤه.



وقال العجمي ان مسؤولي وزارة الصحة قدموا عرضا عن الواقع الصحي واحتياجات الوزارة في المناطق الشمالية والجنوبية.



وقال العجمي إن مشروع المدينة الطبية المزمع إنشاؤه في مدينة صباح الأحمد السكنية هو مشروع واعد ومهم جدا وتم طرحه من عدة سنوات لتستوعب أكثر من 400 - 500 سرير.



وبين أن هذا المشروع أخذ وقتا طويلا وما زال أمامه وقت طويل لأنه مازال في مرحلة فتح المظاريف للتصاميم مما يعني انه يحتاج ما بين 3 و4 سنوات حتى يتم إنجازه.



وأضاف ان اللجنة طالبت بإيجاد مشروع سريع يخدم المدينة والمناطق الجنوبية، التي يقطنها اعداد ضخمة جدا من المواطنين.



وأوضح أن اللجنة اقترحت إنشاء مستشفى متوسط بسعة 200 سرير وأن يتم إنجازه سريعا، مبينا وجود ارض في المنطقة يمكن الاستفادة منها.



وأفاد بأنه تم الاتفاق والنقاش مع البلدية والصحة على استغلال هذه الأرض في بناء مستشفى متوسط، مضيفا أن اللجنة شددت على ضرورة سرعة تنفيذ هذا المشروع وألا يتم الانتظار عدة سنوات لتنفيذه.



وبين العجمي ان اللجنة طلبت أيضا إنشاء مستشفى متوسط الحجم بسعة تصل إلى 200 سرير في منطقة المطلاع وأن يتم تنفيذه بسرعة خاصة مع بداية نهضة المنطقة.



وأكد العجمي أن هذين المشروعين سيكونان إلى جانب مشروع المدينة الطبية الكاملة في شمال الكويت.



وأوضح العجمي ان اللجنة بهذه الطريقة تدفع في اتجاهين الأول هو إنشاء مدينة طبية تحتاج لوقت حتى يتم إنجازها والثاني هو إنشاء مستشفيات سريعة الإنجاز.



وأوضح أن وزارة الصحة ستقدم تصوراتها النهائية في الاجتماع القادم للجنة في 17 من الشهر الجاري.



وأوضح العجمي أن اللجنة ستناقش أيضا في اجتماعها القادم معوقات طريق 306 الذي يربط مدينه صباح الأحمد السكنية ومناطق الجنوب وسيكون هو الطريق المختصر وشريان الحياة للمناطق الجنوبية.



ولفت العجمي إلى ان الحديث عن هذا الطريق يعني الحديث عن عشرات المشاكل منها التعليم والجامعة والمستشفيات والوظائف وكل شيء.



وأضاف العجمي ان هذا الموضوع طرح سابقا في لجان عديدة، مشيرا إلى أنه سيتم في الاجتماع المقبل دعوة جميع الجهات لتحديد سبب تعطيل هذا المشروع.



وقال إن جميع الجهات ستتحمل مسؤولياتها، وعلى الجميع أن يتعاون لتحقيق هذا الأمر الذي يعتبر غاية لعدد كبير من أبناء الشعب الكويتي.



وأشار العجمي إلى ان هذه اللجنة مخصصة للعمل علي حل مشاكل المناطق النائية في المناطق الجنوبية والمناطق الشمالية، لافتا إلى أن جزءا من الحل هو تركيز العمل في موضوعات محددة والعمل على حلها.