وجّه النائب مهند الساير سؤالين إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، جاء السؤال الأول منهما كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الجهة الاستشارية التي خططت وصممت وأجرت الدراسات الفنية اللازمة لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكانية.



2 ـ صورة ضوئية من العقد (الاتفاقية) مع الجهة الاستشارية، وتزويدي بتاريخ الإنجاز الفعلي لأعمال التخطيط والتصميم والقيمة الإجمالية لعقد التخطيط والتصميم.



3 ـ المخطط الهيكلي المعتمد للمشروع والرقم والموافقات التنظيمية لمخططات المدينة.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



في 6/6/2023 أعلن وزير العدل السابق د.عامر الرطام (بتصريح منشور في جريدة «الأنباء»)، أن وزارة العدل قامت بتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة بالوزارة، كما أكد حرصه على صدور كل القرارات بشأن الوظائف الإشرافية في ضوء القواعد القانونية المطبقة بهذا الشأن، على أن يتم تعميم هذه القرارات على كل القطاعات والإدارات ونشرها في الموقع الإلكتروني، حتى يتصل علم الموظفين بها ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.



وبناء عليه، يرجي التكرم بتوجيه السؤال التالي:



1 ـ هل قامت وزارة العدل بتسكين وظائف إشرافية بعد 6/6/2023؟ في حال الإيجاب بـ «نعم» تزويدي بصورة من تلك القرارات.



2 ـ هل قامت وزارة العدل بنشر تلك القرارات على الموقع الإلكتروني للوزارة لاطلاع الموظفين عليها وتحقيق العلم اليقيني بتلك القرارات.



3 ـ هل قامت وزارة العدل بحركة تدوير في الوظائف الإشرافية لبعض إدارات الوزارة؟ في حال الإيجاب بـ «نعم» تزويدي بصورة من تلك القرارات.



4 ـ هل قامت وزارة العدل بنقل موظفين من إدارة إلى أخرى وتسكينهم في وظائف إشرافية بعد نقل مركزهم الوظيفي؟ في حال الإيجاب بـ«نعم» تزويدي بصورة من تلك القرارات.



5 ـ هل قامت وزارة العدل بتسكين وظائف إشرافية في إدارات: كتاب محكمة الاستئناف ـ التنفيذ الجنائي ـ الأقلام الجزائية ـ التفتيش القضائي بعد 6/6/2023؟ في حال الإيجاب بـ «نعم» تزويدي بصورة من تلك القرارات.