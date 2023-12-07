وجه النائب هاني شمس سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الاستاد جاء كما يلي:



تتعرض البلاد إلى هطول أمطار بكميات غزيرة في هذه الآونة مع بداية فصل الشتاء، وغرق بعض المناطق والأحياء السكنية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما استعدادات وخطة وزارة الأشغال العامة لاستقبال موسم الأمطار، وما الإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن؟



2 ـ ما حالة البنية التحتية للطرق والشوارع الرئيسية وفي الأنفاق والجسور وفي الأحياء السكنية من ناحية تصريف مياه الأمطار؟ مع تحديد المناطق التي تعاني بنيتها التحتية من تلف وحاجة الوزارة لمعالجتها والإجراءات المتخذة بهذا الشأن.



3 ـ ما القدرة الاستيعابية لشبكة صرف مياه الأمطار، وما الحلول الفنية إذا زادت كمية الامطار عن القدرة الاستيعابية للشبكة، وكيفية التصرف في مثل هذه الحالة؟



4 ـ ما أسباب حدوث الطفح في الطرق والانفاق حين هطول الامطار وطفح شبكات الصرف الصحي؟



5 ـ هل لحركة المد والجزر تأثير على عملية صرف مياه الامطار، وما الحلول التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة في هذا الشأن؟



6 ـ هل توجد عقود مقاولة تنظيف شبكات مجارير الصرف الصحي ومياه الامطار مع أي من الشركات على الطرق الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى إرفاق كشف بأسماء المقاولين، ومدة أعمال الصيانة مع بيان المهام والمسؤوليات التي يتحملها المقاول في حال حدوث أي طفح للطرق والأنفاق وشبكات الصرف الصحي.



7 ـ هل يوجد تنسيق مسبق مع جهات ووزارات أخرى بشأن الاستعداد لمواجهة الأمطار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى بيان هذه الجهات والوزارات وما تم الاتفاق عليه معها.



كما وجه شمس سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع جاء كما يلي:



ما إن انتهت السنة الدراسية وتخرج طلاب الثانوية العامة من مختلف مدارس الكويت العامة وثنائية اللغة والخاصة الأجنبية بمختلف مسمياتها، توجه الطلاب لمعادلة شهادة الثانوية وتأكيد حساب النسبة المئوية لمعدلاتهم وفق نظام علمي أكاديمي لتوحيد المخرجات وعمل المقارنات والمفاضلة قبل مواصلة تعليمهم الجامعي في سبيل توجيههم إلى المعاهد والكليات المختلفة داخل الكويت وخارجها.



وبما أن وزارة التربية الجهة المنوطة بإصدار شهادات الثانوية العامة ومصادقتها ومعادلتها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



أولا: فيما يتعلق بجهة الاختصاص لمعادلة شهادات الثانوية العامة:



1 ـ ما اسم الإدارة المختصة بمعادلة شهادات الثانوية العامة في وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القانون أو القرار الوزاري أو اللوائح التي تحدد الجهة المسؤولة عن معادلة شهادات الثانوية العامة لجميع المدارس في الكويت، والقرارات المعدلة لهذه القرارات أو اللوائح.



2 ـ ما مهمات هذه الإدارة فيما يخص معادلة شهادات الثانوية العامة لمختلف المدارس في الكويت؟



ثانيا: فيما يتعلق بمعادلة شهادات الثانوية المتعددة المناهج:



1- هل يوجد ما يمنع انتقال الطلبة من نظام تعليمي ثانوي إلى نظام تعليمي آخر سواء كان حكوميا أو خاصا؟ يرجى تزويدي بالقرارات التي تمنع ذلك إن وجدت.



2 ـ ما الجهة المختصة في وزارة التربية لمعادلة شهادات الثانوية العامة للطلاب المنتقلين من نظام إلى آخر، وما الآلية المتبعة لحساب النسبة المئوية لهؤلاء الطلاب، وما الجهة المخولة بإصدار شهادة المعادلة النهائية لهؤلاء الطلاب موثقة ومعتمدة بالنسبة المئوية الحاصل عليها؟



3 ـ هل تملك جهات أخرى تابعة لوزارة التربية او تابعة لوزارة التعليم العالي صلاحية حساب النسب المئوية للطلاب المتخرجين في الثانوية العامة بخلاف الإدارة المعنية بالتعليم الخاص التابعة لوزارة التربية؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرارات الوزارية أو الإدارية المنظمة لهذا النوع من العمل وتعديلاته والتي تخولها القيام بهذه المهمة عوضا عن الإدارة المعنية بالتعليم الخاص في وزارة التربية.



4 ـ هل لدى وزارة التعليم العالي لجنة تمتلك الصلاحيات لحساب النسبة المئوية للطلاب المتخرجين في الثانوية العامة أو تعديل النسبة المئوية للطلاب؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القوانين أو القرارات الوزارية أو الإدارية التي تخولها القيام بذلك، والقرارات المعدلة لها إن وجدت.



5 ـ صورة ضوئية عن المنهجية العلمية أو المراجع العلمية أو اللوائح الإدارية المستخدمة لدى اللجنة المختصة في وزارة التربية أو في وزارة التعليم العالي والتي تستند إليها لحساب أو تعديل النسبة المئوية للطلاب المتخرجين في الثانوية العامة بمختلف أنواعها.