في إطار التزام «طلبات»، المنصة الرائدة في مجال التكنولوجيا بالمسؤولية المجتمعية الفعالة، وحرصها على تعزيز الخبرات الوطنية الشابة، قامت الشركة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الكويت باستضافة مجموعة من الطلاب في مختلف التخصصات، لزيارة ميدانية داخل مقرها الرئيسي، وتهدف المبادرة الفريدة إلى تعزيز التجربة العملية لطلاب الجامعات، وتوسيع مداركهم قبل التخرج، من خلال الاطلاع على عمليات الشركة اليومية وبيئة العمل في طلبات.



وفي إطار هذه المشاركة، تمكن الطلاب من الالتقاء برؤساء الأقسام المختلفة داخل طلبات، واكتساب الخبرة العملية من خلال العديد من الجلسات النقاشية والجولات التعريفية التي قدمها لهم المسؤولون، حيث أتاحت لهم هذه الزيارة الفرصة لفهم كيفية إدارة العمليات اليومية لكل قسم، واستكشاف بيئة العمل التفاعلية والتعرف على القيم المؤسسية للشركة، التي تسلط الضوء على دورها كمنصة تقنية تستخدم التكنولوجيا لربط العملاء بمنافذ البيع.



بالإضافة إلى ذلك، أتيحت للطلاب الفرصة لطرح الأسئلة وطلب النصائح، والمشاركة في حوارات قيمة مع رؤساء الأقسام، مما ساهم في إثراء تجربتهم التعليمية وتعزيز آفاقهم المهنية.



وبهذه المناسبة، أكد مدير الاتصال والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي في «طلبات» الكويت عبدالله المنصور، على التزام الشركة بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع الكويتي، قائلا نؤمن بأهمية إحداث تأثير إيجابي وهادف في المجتمع، ويعد تعزيز تجربة التعليم واحدا من أهدافنا الرئيسية، والذي كان دافعا أساسيا للتعاون مع الجامعة الأمريكية في الكويت.



وأضاف المنصور: ترى «طلبات» أن التعليم يجب أن يكون رحلة مشوقة وتحولية، لذلك، نواصل تعزيز هذا النوع من التعاون من خلال تقديم فرص تدريب أشمل وعلى نطاق أوسع، بدعوة مفتوحة لطلاب الجامعة الأمريكية في الكويت من مختلف الأقسام للمشاركة، حيث يهدف هذا التدريب إلى تعزيز تجربتهم التعليمية وتزويدهم برؤى عملية حول صناعتنا الديناميكية المتطورة.



واختتم المنصور حديثه بتهنئة طلبة الجامعة الأمريكية، معربا عن سعادته باستضافتهم، آملا في أن تزيد هذه الزيارة من شغف هؤلاء الطلاب لاستكشاف آفاق جديدة، والتفكير في مسارات وظيفية محتملة ربما لم يفكروا فيها من قبل، كما أكد أن «طلبات» تؤمن بأهمية رعاية المواهب الشابة وتشجيعها، وتسليحهم بأدوات المعرفة الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، كان من بين المعلومات الرئيسية التي اكتسبها الطلاب من هذه التجربة هو إدراك أن طلبات منصة حيوية لها دور يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد تطبيق لتوصيل الطعام، بل هي منظومة شاملة لتقديم خدمات رئيسية متكاملة تواكب متطلبات العصر، وتسهم بشكل فعال في دفع التنمية والاقتصاد المحلي، حيث كان لها الفضل في تسريع وتيرة التقدم التكنولوجي والرقمي في مجال الخدمات عبر منصات إلكترونية حديثة.



من ناحيته، أعرب مدير قسم الحياة الطلابية في الجامعة الأمريكية في الكويت عمر مهدي عن حماسه لهذا التعاون قائلا: متحمسون لهذه الشراكة والفرصة التي قدمتها طلبات لطلابنا، والتي ساعدتهم على اكتساب معلومات قيمة في مجالات التكنولوجيا المتطورة ونؤمن كمؤسسة تعليمية لها مكانة دولية، بأن الرحلة الأكاديمية لطلابنا لا يمكنها أن تؤدي كامل وظيفتها دون الانخراط في التجارب العملية على أرض الواقع.