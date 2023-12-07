تقدم النائب د. محمد المهان باقتراح برغبة في شأن إنشاء جهاز مركزي لإدارة الأزمات للتعامل مع الأزمات واقتراح المعالجة والحلول، قال في مقدمته ما يلي:



مع كل أزمة طارئة يولي الجميع وجوههم صوب من يعطيهم المعلومة الصحيحة، يرشدهم إلى التصرف السليم ويوجههم، لكن الإجابة الدقيقة تتأخر عادة ويحل محلها الصمت أحيانا بل ربما يمضي وقت ليس بالقصير حتى تتضح الرؤية ولا يخلو الأمر من التخبط، والسبب هو أن كل جهة لدينا تبدأ بالعمل من طرفها بشكل منفرد من دون تنسيق أو رؤية شاملة.



وتعد إدارة الأزمة أحد أفرع العلوم الاجتماعية وتعرف بأنها «الاستعداد لما قد لا يحدث والتعامل مع ما حدث». وتولي العديد من دول العالم اهتماما كبيرا بفرق متخصصة يوكل إليها التصرف وقت الأزمات والعمل جنبا إلى جنب مع مسؤولي السلطة التنفيذية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



«إنشاء جهاز مركزي لإدارة الأزمات يكون مسؤولا عن صياغة رؤية شاملة أو وضع تصور لخطوات متكاملة بشأن كيفية التعامل مع الأزمات الواقعة والأزمات المتوقع حدوثها على الساحة واقتراح المعالجة والحلول».