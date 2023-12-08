قدم 3 أعضاء اقتراحا باستحداث جسر علوي كمخرج للسيارات من شارع حمود الطشه بمنطقة عبدالله المبارك إلى طريق حمود الجابر الصباح.



وقال الأعضاء فهيد المويزري وم.اسماعيل بهبهاني وسعود الكندري في اقتراحهم: نظرا لما يعانيه سكان منطقة عبدالله المبارك من صعوبة الخروج من المنطقة للوصول لطريق حمود الجابر الصباح بسبب الازدحامات المتكررة الناتجة عن عدم وجود مخرج يربط المنطقة بطريق حمود الجابر الصباح تحديدا باتجاه شارع حمود الطشه، وللحد من تلك الاختناقات المرورية المتكررة في المنطقة لتحقيق انسيابية مرورية للشوارع الداخلية للمنطقة، فإننا نقترح: استحداث جسر علوي كمخرج للسيارات من «شارع حمود الطشه» بمنطقة عبدالله المبارك إلى طريق حمود الجابر الصباح.