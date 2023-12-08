أشاد الاتحاد الأوروبي بالتقدم المحرز في الكويت في عدة مجالات من بينها مسائل تمكين المرأة، معربا عن تطلعه لاستكمال التعاون والتنسيق حيال قضايا ومسائل حقوق الإنسان في المحافل الدولية.



جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية خصت به «كونا» على هامش انعقاد الجولة الرابعة من الحوار غير الرسمي لحقوق الانسان بين الكويت والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الأول.



وأضاف البيان أنه تم خلال الحوار تبادل وجهات النظر حول تطورات مسائل حقوق الانسان في الكويت والاتحاد الأوروبي، كما استمع الجانب الأوروبي لشرح تناول مختلف الجهود المبذولة في الكويت قدمه عدد من مسؤولي الجهات الكويتية المعنية ومنها وزارات الخارجية والداخلية والعدل والإعلام والشؤون الاجتماعية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والنيابة العامة والمجلس الأعلى للأسرة والهيئة العامة للقوى العاملة.



وذكر أن الاتحاد الأوروبي هنأ الكويت بمناسبة انتخابها لعضوية مجلس حقوق الانسان للفترة ما بين 2024 و2026، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد الجولة المقبلة من الحوار في الكويت عام 2024.



وترأس الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج، فيما ترأس الجانب الأوروبي رئيس قسم شبه الجزيرة العربية في جهاز العمل الخارجي التابع للاتحاد آنا ماريا باناغيو تاكوبويلو.