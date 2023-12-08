أعلنت منظمة ومؤسسة معرض مرزام أكبر منصة للديكور والتصميم الداخلي في الكويت م.فرح الحميضي انطلاق النسخة الرابعة الأكبر على الإطلاق لمعرض مرزام «مرزام 2023» خلال الفترة من 12 الى 16 ديسمبر في أرض المعارض بمنطقة مشرف.



وقالت الحميضي في تصريح صحافي على هامش حفل الإعلان عن انطلاق الحملة الإعلامية لمعرض مرزام الرابع في برج الأندلس أول أمس الأربعاء: نحرص على تخصيص مالا يقل عن 15% من إيرادات مرزام للتسويق للمعرض بالتزامن مع وضع خطة إعلامية متكاملة لدعم الرعاة والمشاركين تبدأ بعقد مؤتمر صحافي للإعلان عن انطلاق المعرض في وسائل الإعلام المحلية والعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية، مشيرة الى ان المؤتمر الصحافي لمرزام 4 تميز بفعالياته غير التقليدية أو الاعتيادية التي تروي مجتمعة قصة مرزام وتفاصيل تأسيسه ورحلة تطوره، حيث يتعرف ممثلو الوسائل الإعلامية على مرزام فور دخولهم القاعة من خلال مشاهدة لقاء صغير معي بصفتي مؤسسة مرزام مصور بتقنية الهولوغرام.



وأضافت: لطالما ركز مرزام منذ انطلاقته على أن يكون الوجهة المثالية والأولى للباحثين عن الجديد والمميز في عالم التصميم الداخلي، وفي كل عام يقدم المعرض تجربة فريدة لزواره، وهذا العام سيشمل أكثر من230 شركة من أبرز الأسماء المحلية والعلامات التجارية العالمية تشارك بأكثر من 300 جناح مميز يغطي أكثر من 30 فئة في عالم التصميم الداخلي والديكور، ويمتد على مساحة تتجاوز 25 ألف متر مربع، متوقعة أن يتجاوز عدد زوار المعرض خلال فترة انعقاده 400 ألف زائر. ولفتت الى تعاون مرزام 4 مع النسخة الثانية لمسابقة قتيبة الغانم للتصميم المدعومة من صناعات الغانم وصفاة هوم والتي تركز على مهارات وإبداعات المصممين الشباب في الخليج، حيث سيتضمن مرزام 4 ركن خاص لعرض التصاميم المرشحة، وبعد انتهاء مرزام سيتم اختيار افضل تصميم وستتولى صفاة هوم تصنيع المنتج الفائز.



وفيما يتعلق بدعم مرزام للقضية الفلسطينية أكدت أن مرزام 4 غير غائب عنها، حيث كان مرزام من أوائل المتبرعين لدعم الأشقاء في غزة من خلال مشاركته في حملة الهلال الأحمر الكويتي المؤيدة للحق الفلسطيني، ومشددة على أن غزة وفلسطين في قلوب الكويتيين، وكاشفة عن تخصيص مرزام 4 لمكان خاص لجمع التبرعات من الجمهور لحملة أغيثوا فلسطين التي تنظمها «الهلال الأحمر».



وذكرت أن جميع العاملين على المعرض حريصون على تقديم أفضل تجربة ممكنة ومريحة للزوار والمشاركين، وشكرت التعاون الكبير من أرض المعارض في الكويت على تقديمهم كل التسهيلات الممكنة للمنظمين والعارضين كل عام، وعبرت عن شغفها ببدء مرزام يوم الثلاثاء القادم 12 ديسمبر في أرض المعارض قاعات 5 - 6 - 7.