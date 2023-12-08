وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع.



جاء كما يلي يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - نمى إلى علمي أن أحد مستشاري وزير التربية كان يشغل منصب مدير عام منطقة تعليمية وتقدم باستقالته، يرجى تزويدنا بكتاب الاستقالة وأسباب الاستقالة وإذا كان هناك قضية تمت على اثرها تلك الاستقالة ونتائج التحقيق في تلك القضية، ومبررات الاستعانة به مستشارا في مكتب وزير التربية.



2 - يرجى بيان الوضع الوظيفي لجميع مستشاري مكتب وزير التربية مع تزويدي بالقرارات الخاصة لمن هم على رأس عملهم ومركز عملهم وقرارات إنهاء الخدمة للمتقاعدين منهم والمكلف منهم برعاية معاق إن وجد.



3 - انتشر في الآونة الأخيرة تزايد حالات العنف في المدارس والاعتداءات بين الطلبة، يرجى تزويدي بعدد حالات العنف بالمدارس خلال السنوات الثلاث الأخيرة وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية في علاج هذه الظاهرة؟



4 - ما عدد المدارس الحكومية التي تم ترخيصها مدارس خاصة وتاريخ تخصيص كل منها وأسماء الشركات، والقرارات المنظمة لعملية منح تلك التراخيص، مع بيان قيمة الزيادة السنوية التي تفرضها المدارس الخاصة على الطلبة والسند القانوني لها، وما خطة الوزارة تجاه المدارس التي تم ادراجها ضمن خطة الهدم والبناء.



5 - يرجى تزويدي بالتعاقدات التي أبرمتها وزارة التربية بشأن النقليات وآلية توزيع الباصات على المناطق التعليمية وفقا لعدد المدارس الموجودة بكل منطقة.



6 - مبررات زيادة عدد أعضاء بالمطبعة السرية في المناطق التعليمية اعتبارا من العام الدراسي 2023/2024، وآلية العمل بها وكيفية اختيار المكلفين للعمل فيها.



7 - نمى إلى علمي تكدس بعض المعلمين في عدد من المواد الدراسية في بعض المدارس مع وجود عجز في تلك المواد في مدارس أخرى، يرجى تزويدي بإحصائية بعدد المعلمين لكل مادة دراسية وبيان نسبة العجز في تلك المواد، وآلية توزيعهم على المدارس وفقا لقرار النصاب والمشغول الفعلي لعدد الطلبة بكل مدرسة.



8 - تعاني وزارة التربية منذ بداية العام الدراسي من شغر عدد كبير بالوظائف الإشرافية وخاصة في المناطق التعليمية، فما إجراءات الوزارة لتسكين تلك الشواغر، وما عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة وهل تم الإعلان عنها حتى تاريخه أم لا؟



9 - ما سبب اقتصار الإيفاد للبعثات الدراسية لمعيدي البعثات التابعين لجامعة الكويت وتحديدا في كلية الهندسة والبترول (قسم هندسة الكمبيوتر وقسم الهندسة الكيميائيـــة) للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه على الابتعاث إلى الولايات المتحدة الأميركية وعدم الابتعاث لعدة جامعات مرموقة وذات تصنيف عالي في العديد من الدول مثل بريطانيا وغيرها من الدول.