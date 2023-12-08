ما عدد الشكاوى التي تقدم بها الاتحاد الكويتي لكرة القدم على العاملين في وزارة الإعلام؟

متى تم تشييد معرض النفط وهل تم تطوير مرفقاته ومكوناته وما أوقات استقبال الزوار؟



وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالين إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة جاء الأول منهما كما يلي:



شيدت جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية قبل عدة سنوات بجانب السوق المركزي في منطقة الضاحية مبنى في منتصف المواقف الخلفية للمحلات والمطاعم وبالقرب من مركز خدمة المواطن وهو الأمر الذي سبب ازدحاما شديدا في هذا الموقع وضيق من مساحة دخول وخروج المركبات. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي:



1 ـ صورة ضوئية مما يلي:



٭ المخطط الهيكلي لمنطقة ضاحية عبدالله السالم.



٭ المخاطبات التي تمت بين بلدية الكويت وجمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية حول المبنى المشار إليه.



٭ الموافقة النهائية من بلدية الكويت لإقامة وتشييد المبنى.



2 ـ ما الإجراءات المتبعة في بلدية الكويت قبل الموافقة على إقامة وتشييد مباني جديدة في مناطق السكن النموذجي والخاص القديمة؟



3 ـ ما المبررات الفنية والقانونية في منح بلدية الكويت موافقتها لاقامة مبنى في منتصف مواقف المركبات؟



4 ـ هل يتم التنسيق مع إدارة المرور في وزارة الداخلية لمعرفة تأثير إقامة المباني الجديدة على حركة السير وازدحام الطرق.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



افتتح في عام 2009 برج التجارية الواقع في مدينة الكويت والذي يتكون من 40 طابقا للمكاتب التجارية بالإضافة إلى مجمع في اسفل البرج إلا أنه لوحظ عدم توافر مواقف للمركبات سواء لمستأجري المكاتب أو لمرتادي المجمع مما سبب ازدحاما شديدا في الشارع المقابل للبرج وأجبر العديد من مرتادي الأسواق على إيقاف مركباتهم في أماكن مخالفة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي:



1 ـ صورة ضوئية مما يلي:



٭ المخاطبات التي تمت بين بلدية الكويت والشركة المالكة لبرج التجارية.



٭ الموافقة النهائية من بلدية الكويت لإقامة وتشييد البرج.



2 ـ ما الإجراءات المتبعة في بلدية الكويت قبل الموافقة على إقامة وتشييد الأبراج التجارية في مدينة الكويت؟



3 ـ هل تشترط بلدية الكويت وجود مواقف كافية للمركبات قبل منح موافقتها للأبراج والمجمعات التجارية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجي تزويدي بصورة ضوئية من اللوائح المنظمة لذلك.



4 ـ ما المبررات الفنية والقانونية في منح بلدية الكويت موافقتها لاقامة برج التجارية دون توافر مواقف كافية لمركبات الزوار والعاملين في البرج.



ووجه الصقعبي سؤالا الى وزير المالية فهد الجارالله جاء كما يلي:



يشهد القطاع المصرفي في الكويت تساهل البنوك في منح تسهيلات وقروض للمواطنين والمقيمين دون التأكد من قدرتهم الائتمائية حتى باتت أموال المودعين في البنوك في خطر وهو ما يشكل تهديدا على أموال المواطنين وأسرهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل يرصد بنك الكويت المركزي هذه الظاهرة، وما نسبة المواطنين والمقيمين الملتزمين في سداد اقساطهم الشهرية من اجمالي عدد المقترضين؟



2 ـ ما الإجراءات المتخذة ضد البنوك في حالة مخالفتها لتعليمات ولوائح وقرارات بنك الكويت المركزي في منح القروض والتسهيلات البنكية؟



3 ـ ما الإجراءات التي يفرضها بنك الكويت المركزي على البنوك لتقوم بها قبل منح عملائها قروضا وتسهيلات بنكية؟



4 ـ ما الاشتراطات الواجب توافرها في كفيل العميل لمنحه قروض أو تسهيلات بنكية.



5 ـ تقوم العديد من البنوك من فترة لأخرى بمنح عملائها قرضا حسنا، دون وجود أرباح/ فوائد، من اجل كسب مزيد من العملاء، إلا أنه نمى الى علمي صدور تعليمات من البنك المركزي في إيقاف القروض الحسنة فما صحة ذلك؟ إذا كانت المعلومة صحيحة فما سبب إصدار البنك المركزي مثل هذه التعليمات؟



كما وجه سؤالا الى وزير الإعلام ووزير الأوقاف عبدالرحمن المطيري جاء كما يلي:



نمى الى علمي تقديم الاتحاد الكويتي لكرة القدم العديد من الشكاوى على البرامج الرياضية والمذيعين العاملين في وزارة الإعلام نتيجة لتغطيتهم دوري كرة القدم الكويتي وهو ما يعد سلوكا مخالفا لحرية التعبير وتعديا على دور الإعلام في تغطية الأحداث، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي:



1 ـ بيان بعدد الشكاوى التي تقدم بها الاتحاد الكويتي لكرة القدم على العاملين في وزارة الاعلام سواء كانت الشكاوى على الوزير أو الوكيل أو الوكيل المساعد أوالعاملين في قطاع التلفزيون أو غيرهم وذلك من تزكية مجلس إدارة الاتحاد في 27 ابريل 2022 وحتى تاريخه.



2 ـ ما طبيعة وموضوعات الشكاوى المقدمة من الاتحاد، وما الاسانيد القانونية لتقديم هذه الشكاوى؟



3 ـ هل صدرت أي أحكام على الشكاوى المرفوعة من الاتحاد؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجي بيان عدد أحكام الإدانة وعدد أحكام البراءة.



كما وجه سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك جاء كما يلي:



أعلنت شركة نفط الكويت قبل فترة عن ترحيبها بزوار معرض الشيخ أحمد الجابر للنفط والغاز بمنطقة الاحمدي للاطلاع على تاريخ نفط الكويت وقصة اكتشافه بطريقة مبتكرة.



لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ متى تم تشييد المعرض، وهل تم تطوير مرفقاته ومكوناته بين فترة وأخرى؟



2 ـ ما أوقات استقبال زوار المعرض، وهل تم التنسيق مع وزارة التربية لاستقبال الرحلات المدرسية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجي بيان عدد الرحلات المدرسية التي استقبلها المعرض منذ بداية السنة الحالية 2023.



3 ـ هل هناك إحصائية سنوية لعدد زوار المعرض؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجي بيان العدد الإجمالي للزوار في السنوات الخمس الماضية.



4 ـ لوحظ عدم معرفة العديد من المواطنين والمقيمين عن وجود المعرض وهو ما يشير لضعف الإعلان والتسويق عنه من قبل شركة نفط الكويت فهل لدى الشركة خطط وأفكار تسويقية للمعرض؟



5 ـ هل بادرت الشركة من قبل في الاطلاع على المتاحف والمعارض المشابهة في دول الخليج؟



وجاء سؤاله الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري كما يلي:



صدر المرسوم 111 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن الخدمة المدنية وقد أضافت المادة الثانية منه مادة 30 مكرر والتي نصت على أن:



يرشح الوزير المختص عدد 3 على الأقل لشغل الوظيفة القيادية على أن يشترط لشغل هذه الوظيفة توافر الشروط التالية:



1 ـ وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة.



2 ـ الحصول على مؤهل جامعي تخصصي مناسب.



3 ـ توافر الخبرة التالية على المؤهل الدراسي وفقا لما يلي:



٭ 22 سنة للتعيين بالدرجة الممتازة.



٭ 20 سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة.



٭ 16 سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة مساعد.



4 ـ الحصول على تقرير كفاءة بتقدير امتياز أو التقدير الذي يضعه مجلس الخدمة المدنية حسب الأحوال في كل سنة من السنتين الأخيرتين.



5 ـ أن يقدم تصورا لتطوير العمل.



6 ـ الإلمام بقدر كاف باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.



7 ـ اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة القيادية المحددة بالنظام الخاص بالقياديين والذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية ومحددا طبيعة هذه الدورات ومدتها وشروط الالتحاق بها وأماكن انعقادها.



إلا أنه صدر بعد ذلك المرسوم رقم 296 لسنة 2015 والذي عدل على المرسوم رقم 111 لسنة 2015 المشار إليه بإضافة عبارة «ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الاستثناء من بعض الشروط»، في عجز المادة 30 مكرر الواردة أعلاه.



لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من المرسومين رقم 2015/111 و2018/296 المشار إليهما.



2 ـ هل نشر المرسوم رقم 296 لسنة 2015 المشار إليه في الجريدة الرسمية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجي بيان العدد الذي نشر فيه المرسوم وإذا كانت الإجابة بالنفي فما السبب في ذلك؟



3 ـ عدد القياديين الذين استثنوا من بعض الشروط بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء وفقا لجدول يتضمن: السنة من 2020 الى 2022 ـ اجمالي عدد القياديين خلال السنة ـ اجمالي عدد القياديين المستثنين من بعض الشروط.