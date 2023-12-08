بشرى شعبان ـ عاطف رمضان - عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية عن سحب وإلغاء أي قرارات تعاميم صادرة تتعارض مع قرار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



وقالت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، في نشرة أصدرتها: تنفيذا لقرار سمو ولي العهد الصادر بتاريخ 5 من ديسمبر 2023 والمنشور بجريدة «الكويت اليوم» الرسمية بشأن وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، لذا نهيب بجميع الوحدات التنظيمية بوزارة التربية إلى العمل على الالتزام بتنفيذ ما جاء بقرار سمو ولي العهد بوقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة اعتبارا من تاريخ 5 ديسمبر 2023 حتى إشعار آخر، مع سحب وإلغاء أي قرارات تعاميم صادرة تتعارض مع قرار سمو ولي العهد.



وعلى كل الوحدات التنظيمية بوزارة التربية العلم والالتزام بما ورد فيه.



الى ذلك، أصدر وكيل وزارة الشؤون بالانابة عبدالعزيز المطيري تعميما إداريا رقم 20 لسنة 2023 قال فيه: بناء على قرار سمو ولي العهد المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 الجاري، تقرر إيقاف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بالوزارة لمدة ثلاثة أشهر.



من جانب آخر، علمت «الأنباء» ان لجنة تسكين الوظائف الاشرافية في وزارة الاعلام قامت بإيقاف اجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها حتى إشعار آخر.



وكانت الوزارة اعلنت عن اجراء مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل وظائف مراقبين في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات خلال الفترة من الاحد 3 ديسمبر الى الاثنين 11 الجاري.



كما أجرت الوزارة مقابلات للمتقدمين لوظائف رؤساء اقسام بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في نهاية نوفمبر الماضي.