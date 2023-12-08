عبدالعزيز جاسم



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية د.محمد المشعان بعد التعادل السلبي مع الفحيحيل اول من امس في دوري زين الممتاز ان فريقه كان تحت ضغط نفسي كبير بعد المستوى السيئ والخروج من كأس سمو ولي العهد على يد برقان بعد أن كنا مرشحين للوصول لأبعد نقطة.



وأضاف اننا حاولنا تقليل الضغوط النفسية على اللاعبين وكانت أفضل وسيلة للخروج من هذا الأمر هو تسجيل هدف أو المرور بفترات جيدة أثناء مباراتنا أمام الفحيحيل، وهذا لم يحدث لأننا لم نكن جيدين في أول 20 دقيقة لكن بعد ذلك قمنا بتغييرات داخل الملعب وتحسن الأداء وأنهينا الشوط الأول بأفضلية نسبية.



وذكر المشعان ان طموحنا كان الفوز لأننا ندرك أن الدوري أساسه تجميع النقاط لكن عندما لا تقدم مستوى ولا يساندك التوفيق فستخسر النقاط الثلاث كلها، مشيرا إلى أن تبديل فواز عايض قبل مرور 20 دقيقة جاء لعدة أسباب فاللاعب كان مصابا في فترة الإحماء وأصر على أن يلعب ويساعد الفريق لكن كان واضحا أنه غير قادر على العطاء، لذلك على جميع اللاعبين تقبل التبديل من دون استثناء وبصدر رحب.



من جانبه، أكد مدرب فريق الفحيحيل السوري فراس الخطيب أن لاعبيه قدموا أفضل مباراة لهم على جميع الأصعدة بعد أن كان التنظيم الدفاعي والهجومي جيدا و«تحصلنا على العديد من الفرص من بينها 7 أو 8 فرص داخل الـ6 ياردات، لكن التوفيق لم يحالفنا بعد أن سيطرنا على فريق منافس كبير بحجم السالمية طوال المباراة لذلك أقول «هاردلك» للفريقين».



وأشار الخطيب إلى أن الفحيحيل في أول 6 مباريات لم يكن بالمستوى المأمول لكن الأداء تحسن في الفترة الأخيرة ولذلك فالنتائج ستأتي تباعا.