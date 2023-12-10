سلطان العبدان



توجه النائب بدر نشمي إلى لله - سبحانه وتعالى - بالدعاء لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بالشفاء العاجل، مبينا ان لسمو الأمير وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، الفضل في العفو عن أبنائهم وأبناء الكويت، وشكرا لهم.



وتوجه نشمي خلال الحفل الذي أقامه مساء الخميس الماضي على شرف من شملهم العفو الكريم بالشكر لجميع النواب على دورهم البارز في هذا العفو، سائلا الله ان يمن على سمو الأمير بالشفاء وان يديم علينا افراحنا.



وأضاف نشمي اننا نمثل ابناء الشعب الكويتي وأبناء الدائرة، ولا نقبل الظلم على أي انسان كان.



وحول ما أثير بشأن قضية العسكري تركي العنزي، قال نشمي: نريد معرفة ملابسات الموضوع ولا نقبل الظلم على أي مواطن حتى لو وصل الأمر للمدى الأبعد، ونحن نثق بالجهات القضائية، ونعلم عن وجود لجان تحقيق، وسأتابع هذه القضية، وتشكيل لجنة تحقيق في وزارة الدفاع خطوة جيدة ولو أنها متأخرة.