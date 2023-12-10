قدم النائب أسامة الزيد اقتراحا برغبة لتأسيس مركز الكويت للتقنيات الناشئة يعمل على تحقيق رؤية التحول الرقمي.



وجاء في نص الاقتراح انه لما تمثله التقنيات الناشئة من وسيلة استراتيجية نحو التحول الرقمي كونها المحرك الرئيسي والقائد الحقيقي للثورة التكنولوجية التي تسعى الدول الأكثر تقدما للاستثمار فيها سعيا نحو مواكبة تطوراتها المتسارعة، علاوة على تبنيها وتطبيقها لتحديد طرق الاستفادة القصوى منها ورصد أوجه القصور فيها، ولما كانت هذه التقنيات في مهدها ولم تتضح معالمها النهائية فيما بعد ولاتزال قيد التطوير، كان من المنطق العمل على فهم منهجيتها وأطر عملها سعيا نحو تطبيقها تدريجيا وتقييمها بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة من الدولة لمواطنيها، إذ إن لهذه التقنيات آثارا ستمتد عاجلا أو آجلا إلى مختلف القطاعات، لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتأسيس مركز الكويت للتقنيات الناشئة بقيادة الشباب المتخصصين والمبدعين من أبناء الكويت، يعنى بمجالات الذكاء الصناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي الانترنت والشبكات، يعمل على تحقيق رؤية التحول الرقمي من خلال تقديم الدعم اللازم لمختلف الجهات الحكومية في رحلتها نحو تبني التقنيات الناشئة بأسلوب منهجي محكم دون الحد من الإبداع والابتكار.