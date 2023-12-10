وجه مراقب مجلس الأمة النائب د.فلاح الهاجري سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، جاء كما يلي:



نمى إلى علمي أن هناك تعطيلا متعمدا لتعيين عميد كلية الدراسات التجارية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأن ضغوطا من إدارة الهيئة تمارس لصالح تعيين أحد المرشحين حيث تم التلاعب في درجات وترتيب المرشحين لشغل هذا المنصب وحيث إن هذا المنصب شاغر من 6/2023 وللجنة المكلفة باختيار العميد الجديد قد انتهت وقدمت تقريرها النهائي منذ 7/2023، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب التأخير في قرار تعيين عميد كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خصوصا أن الموضوع كان مدرجا على جدول أعمال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الهيئة والذي عقد يوم الخميس 23 نوفمبر 2023؟



2 ـ هل تم التلاعب بدرجات وترتيب المرشحين لمنصب عميد كلية



الدراسات التجارية، وهل تم تصحيح هذا الخطأ الجسيم؟ مع تزويدي بأسماء المرشحين وترتيبهم وكيفية احتساب درجاتهم وفقا لمعايير المفاضلة المتبعة في هذا الشأن ودرجاتهم عند الترشح حتى إغلاق باب الترشح لمنصب العميد.