عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيس قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء د.حنان الحسيني عن اجراء عمليات باستخدام تقنيات متقدمة ومتطورة بواسطة «كاميرا ثلاثية الابعاد» واستخدام أكياس Endobag التي تستخدم لاحتواء ازالة الالياف عبر جهاز Morcellator لمنع انتشارها في البطن.



وذكرت الحسيني في تصريح لـ«الأنباء» أن هذا جاء على هامش ورشة عمل نظمها قسم النساء والولادة بمستشفى الجهراء بمشاركة الطبيب الزائر المختص بالمناظير النسائية من ماليزيا د.سيفيلارجا.



وبينت انه تم اجراء عمليات من خلال التقنيات المتطورة لـ 15 حالة من استئصال رحم وآلياف رحمية وأكياس على المبيض وأورام. واشارت الحسيني الى أن قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء يشهد نقلة نوعية في اجراء العمليات عبر التقنيات الحديثة والمتطورة، فضلا عن استقطاب الاطباء الزوار بمختلف تخصصات الامراض النسائية، ضمن برنامج الاطباء الزوار التابع لوزارة الصحة.