دارين العلي



زار وفد من الهيئة العامة للبيئة والمشارك في مؤتمر «COP28» سفينة الأبحاث «المستكشف» المتواجدة حاليا في ميناء جبل علي، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالتغير المناخي المنعقد في إمارة دبي.



وترأس الوفد مدير عام الهيئة بالوكالة م.سميرة الكندري التي أكدت في تصريح لـ «الأنباء» على اهمية ما تمتلكه من قدرات في مجالات البحث العلمي سعيا للحفاظ على البيئة، موضحة ان «سفينة الأبحاث» تمتلك الكثير من الامكانات التي يمكن من خلالها معرفة البيئة البحرية واجراء الأبحاث عليها في سبيل الحفاظ على بيئة افضل.



وأثنت الكندري على السفينة وإمكاناتها وقدراتها البحثية، مشيرة الى ان هناك عددا من مجالات التعاون المشترك بين المعهد والهيئة من خلال الأبحاث العلمية المشتركة التي تساهم في الحفاظ على بيئة سليمة ومستدامة.



وتم خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون المشترك من خلال مشاريع بحثية يشارك فيها باحثو من المعهد والهيئة العامة للبيئة.



وكان في استقبال الوفد د.تركي السعيد والكابتن وليد الزكري وفريق سفينة الأبحاث، واطلع الوفد على التجربة الفريدة والمتميزة من نوعها للمستكشف لما لها من مخرجات تنموية اقتصادية وبيئية، حيث قدم باحثو المعهد القائمون على مشروع بناء وتشغيل المستكشف بالمعهد خلفية عامة عن المشروع ومراحل إنشائه والتكنولوجيا المستخدمة فيه، بالإضافة إلى الإمكانات والتجهيزات المتطورة التي تتمتع بها السفينة التي تعد من أكبر سفن الأبحاث وأحدثها في التجهيز التكنولوجي على مستوى منطقة الخليج العربي، واستخداماتها في إجراء مسوحات بحرية وجمع عينات على نطاق جغرافي واسع يشمل كل المناطق البحرية في الخليج العربي وبحر عمان وبحر العرب. وتعرف الوفد على ما تقوم به السفينة من إسناد فني مهم لإنجاز أبحاث علمية ذات تقنية وجودة عالية في مجال علوم البحار وإدارة الموارد السمكية، وما تقدمه من دعم للجهود المشتركة للحفاظ على البيئة البحرية واستدامة مواردها.



وأبدى الوفد إعجابهم بالسفينة وإمكاناتها وقدراتها البحثية، ومناقشة سبل التعاون المشترك من خلال مشاريع بحثية يشارك فيها باحثون من المعهد والهيئة العامة للبيئة.