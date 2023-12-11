محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الشهداء التعاونية صالح القطيفي عن تحقيق طفرة في المركز المالي للجمعية وتوزيع النسبة الأعلى من الأرباح على المساهمين وهي 12% للسنة الثالثة على التوالي.



ولفت القطيفي في لقاء خاص مع «الأنباء» إلى أن ما تم تحقيقه من إنجازات يرجع بعد بفضل الله تعالى إلى ثقة المساهمين والعمل المشترك بروح الفريق الواحد بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، حدثنا عن إنجازات جمعية الشهداء التعاونية خلال الفترة الأخيرة.



٭ ما لا يمكن إخفاؤه هو أن جمعية الشهداء التعاونية حققت خلال الأشهر الأخيرة التي تولى خلالها مجلس الإدارة قفزات جيدة، وما كان لذلك أن يكون لولا فضل الله سبحانه ثم الثقة العالية للمساهمين التي تحفزنا دائما لبذل قصارى جهدنا لتحقيق الأهداف المنشودة وتوفير ما يتطلعون إليه من خدمات.



ورغم موقع الجمعية بين العديد من الجمعيات والأسواق الموازية في منطقة جنوب السرة إلا أن ذلك لم يعقنا عن التقدم والمضي في المنافسة وتحقيق العديد من الإنجازات.



ما وضع المركز المالي للجمعية؟



٭ استطعنا تحقيق طفرة بالمبيعات عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2023 حيث بلغت 7167006 دنانير بزيادة عن العام الماضي قدرها 7%، وقد تم تحقيق صافي ربح قدره 903428 دينارا، ما سيمكننا من توزيع النسبة الأعلى من الأرباح وهي 12%، للسنة الثالثة على التوالي.



ما أهم ملامح النشاط التسويقي في الجمعية؟



٭ نظمنا العديد من المهرجانات التسويقية وحرصنا من خلالها على تأمين شرائح متنوعة من السلع بأسعار منافسة، كما قمنا بتوزيع عدد من السلال للمساهمين.



هل لديكم أعمال إنشائية وأنشطة استثمارية في الجمعية؟



٭ نوشك على الانتهاء من بناء مول الشهداء بمنطقة الوزارات، وسيكون من أهم المنافذ التسويقية للجمعية في منطقة حيوية جدا على مساحة 3000م2 ويشمل سوقا مركزيا مصغرا مع جملة من الأنشطة الاستثمارية التي تخدم المنطقة.



كما تم الانتهاء من تثبيت وتسليم موقع من خلال بلدية الكويت لإقامة فرع لوازم العائلة وسيكون عبارة عن دورين وسرداب بجانب بنك بوبيان وبمساحة 160م2 وذلك لخدمة أهالي المنطقة، وتم توفير أكبر قدر من المحلات والبراندات المشهورة في السوق المركزي، لتعزيز الإيرادات المالية للجمعية.



ما الذي قمتم بها على الصعيد الاجتماعي؟



٭ قمنا بتنظيم ودعم الخدمات الاجتماعية والترفيهية لصيف 2023 ومنها توفير اشتراكات الأندية الصحية ومنها بلاتينوم وأوكسجين، كما تم توفير تذاكر مخفضة للألعاب الترفيهية وتنظيم رحلات للمساهمين لشاليهات الخيران ومحمية باب دكالة ومزرعة الزهراء بالعبدلي، ومخيم الشهداء الشتوي بالصبية.



كلمة أخيرة في ختام اللقاء.



٭ أشكر جميع المساهمين على ثقتهم، وأشكر إخواني أعضاء مجلس الإدارة على تعاونهم وتكاتفهم لخدمة أهالي المنطقة، وأتمنى استمرارية الازدهار بجمعية الشهداء التعاونية وسنعقد الجمعية العمومية يوم الأحد 17 ديسمبر وستكون الانتخابات يوم الاثنين الذي يليه وأتمنى التوفيق لجميع من ترشح لخدمة المنطقة وأهاليها.