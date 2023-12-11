أُجهز لبرامج جديدة أبرزها «ظرف طارق» مع طارق العلي وآخر خاص بالطبخ



ياسر العيلة



يعد برنامج «بدايات»، الذي يعرض مساء السبت من كل أسبوع عبر شاشة تلفزيون الكويت، واحدا من ابرز البرامج التي تشهدها الدورة البرامجية للتلفزيون، حيث يوثق في كل حلقة من حلقاته بداية تأسيس وزارة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة ومراحل تطورها ونجاحها خلال السنوات السابقة وصولا الى الوقت الحالي.



عن هذا البرنامج تحدث المخرج علي السلطان، قائلا: برنامج «بدايات» من المحطات المهمة في مشواري كمخرج، ويتناول أهم الأحداث التي مرت عليها وزارات وقطاعات الدولة منذ تأسيسها من خلال حوار مع شخصيات عاصرت تلك المراحل، وهو من البرامج الفريدة من نوعها والتي توثق نشاطات المؤسسات بالدولة، ويعتبر مرجعا لكل مهتم بتاريخ هذه القطاعات وما تحتويه من مشاهد نادرة تسرد مسيرة كل مؤسسة ووزارة منذ نشأتها ومراحل تطورها وتنميتها حتى أصبحت اليوم جزءا أساسيا من تاريخ الديرة، منها على سبيل المثال وزارة الداخلية والإعلام والمطافئ وهيئة الرياضة وغيرها من المؤسسات الحيوية في الكويت.



وتابع: فريق البرنامج التقى بـ 52 ضيفا من مختلف المجالات شاهدين على العصر، وكان التصوير بأعلى جودة وأحدث الكاميرات، وتم في استديو شركة ‏«بابلش» للإنتاج الفني والمسرحي وإشراف عام عبدالله الباوي، ومن إعداد فيصل سليمان وداليا محمد، مضيفا: من خلالكم أتقدم بجزيل الشكر الى وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري ووكيل وزارة الإعلام تركي المطيري على جميع التسهيلات والدعم لتقديم مثل هذه النوعية من البرامج التوعوية لتكون مرجعا وشاهدا على العصر للأجيال الشابة.



وعن جديده حاليا، قال السلطان: عندي برنامج رياضي بعنوان «اللوكر»، تقديم عمر الدويسان وإعداد منيف الفضلي، حيث يحاور الدويسان في كل حلقة من حلقاته عددا من ابرز المحللين الرياضيين في الكويت، ومناقشة اهم القضايا الرياضية المحلية والعالمية، والحمد لله البرنامج يحظى بنسبة مشاهدة عالية.



وأضاف: لدي اكثر من برنامج جديد أجهز له حاليا منها «حكومة الإعمار»، بالإضافة إلى برنامج خاص بالطبخ لشهر رمضان المقبل، كاشفا عن تعاون يجمعه بالنجم الكبير طارق العلي من خلال برنامج «ظرف طارق» الذي يتم التجهيز له حاليا، وهو حواري يطل العلي من خلاله على جمهوره بشكل جديد ومختلف عن تجاربه السابقة في تقديم البرامج.