حقق فريق دي إتش إل الكويت إنجازا كبيرا بفوزه ببطولة دوري الشركة على مستوى الشرق الأوسط التي أقيمت في دبي، وذلك بالفوز على الأخضر السعودي في النهائي بعد مباراة صعبة ومثيرة، حيث قدم الفريق أداء رائعا طوال البطولة عكسه تتويج اللاعب خالد عظيمة بجائزة أفضل لاعب بالدوري.



وجاء هذا الفوز تتويجا لمجهودات كبيرة بذلها الفريق طوال الموسم، بدعم كبير من المدير العام مكرم رعد وتحت قيادة المدرب هاني خالد، الذي قال: «الفوز جاء نتيجة عمل شاق ومتواصل من قبل جميع اللاعبين والجهاز الفني، وقد بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق هذا الإنجاز».



من جانبه، أعرب قائد الفريق محمود لطفي عن سعادته باللقب، وقال: «هذا الفوز إنجاز كبير لنا، ونتيجة لعملنا الدؤوب طوال الموسم».



ويضم الفريق مجموعة من اللاعبين، وهم: خالد عظيمة، محمد منير، إبراهيم ميسي، علي حسين، محمود شحاتة، خالد عبدالعال، عمر كالوشه، ماهر خالد، سامي توكال، ناصر دويدار، عبدالونيس محمود، جوسي فرناندز والحارس ناصر حسن.