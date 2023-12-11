وجه النائب جراح الفوزان سؤالا مشتركا إلى 14 وزيرا هم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، ووزيرة الأشغال العامة، ووزير الصحة، ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، نص على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: (1) ما عدد عقود إيجار سيارات الركوب الخاصة من القطاع الخاص لوزاراتكم والجهات التابعة لكم؟ وما الشركات أو الأفراد الذين جرى التعاقد معهم في هذا الخصوص آخر (5) سنوات؟ مع بيان الجهة التابعة المسؤولة عن العقد وقيمة كل عقد واسم الجهة المتعاقد معها وعدد السيارات في العقد الواحد وأنواعها والقيمة الإيجارية لكل سيارة. (2) ما المبالغ السنوية التي تصرف لوقود السيارات الخاصة التي تتحملها وزاراتكم والجهات التابعة لكم؟ يرجى بيان ما سبق على أن تكون بيانات كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة مفصلة على حدة.