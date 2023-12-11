وجّه النائب د.مبارك الطشه سؤالا مشتركا إلى 12 وزيرا هم: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب، ووزير الصحة، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة. ونص السؤال على ما يلي: بالإشارة إلى ما أورده ديوان المحاسبة في تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2022 /2023 بشأن المشروعات الإنشائية والتطويرية من ملاحظات شملت انخفاض الصرف على المشاريع وتأخر طرح بعضها، وتعثر المقاولين والتباطؤ في إنجاز الأعمال المطلوبة والتخلف عن البرامج الزمنية المتفق عليها في العقود، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



٭ عدد المشروعات الإنشائية والتطويرية المدرجة ضمن خطة وزارتكم والجهات التابعة لكم، مع بيان ما يلي لكل مشروع على حدة:



أ‌ ـ نبذة عن المشروع تتضمن رقم العقد أو المناقصة وقيمته المالية وتاريخ التعاقد، وتاريخ بدء العمل به، وموعد التسليم المقرر في العقد.



ب‌ ـ حالة المشروع من حيث الطرح والترسية.



ت‌ ـ الجهة أو الجهات المنفذة للمشروع.



ث‌ ـ الوضع الإنشائي للمشروع ونسبة الإنجاز وطلبات التمديد (إن وجدت).



ج‌ ـ الأوامر التغييرية على المشروع وطبيعتها وكلفتها المالية والجهة أو الجهات التي طلبت تنفيذها.



ح‌ ـ الموعد المقرر للتسليم وفقا لآخر التعديلات.



خ‌ ـ معدل التأخير في مواعيد التسليم (إن وجدت).



د‌ ـ الغرامات المالية المقررة على المقاول (إن وجدت).



ذ‌ ـ تقرير المهندس الاستشاري المشرف على المشروع بشأن تطوير وسير العمل فيه.