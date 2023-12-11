وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع جاء كما يلي:



يوجد العديد من المباني المغلقة وغير المستغلة التابعة لوزارة التربية ولم تدخل ضمن خطط الصيانة الدورية أو إعادة الهدم والبناء للاستعاضة بها عن استئجار المباني وذلك للحد من المصروفات وعدم تحميل الميزانية العامة أعباء مالية في هذا البند، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب عدم اتخاذ وزارة التربية إجراءات بشأن المباني المغلقة غير المستغلة وإدراجها ضمن خطط الصيانة أو إعادة الهدم والبناء للحد من تكلفة الإيجارات المسددة سنويا وتجنبا لتحميل الميزانية العامة أعباء مالية؟



2 ـ كم عدد المباني غير المستغلة التابعة لوزارة التربية؟ وما أسباب إغلاق هذه المباني؟ مع ذكرها وتحديد موقعها وتاريخ إغلاقها.