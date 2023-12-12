وجه النائب حمد المدلج سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، جاء كما يلي: يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة مكلفة بتطوير الإدارة المدرسية في مراحل التعليم العام؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بتقرير وتوصيات تلك اللجنة، وما تم بشأن تلك التوصيات -إن وجدت-.



2- هل كان هناك مقترح لتطبيق مشروع باسم مدارس الأفق وبدئ باتخاذ إجراءات تطبيق ذلك المقترح ومن ثم أوقف؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسباب إيقاف المقترح والدراسات التي على أثرها تم إيقافه، وما المبالغ التي يوفرها المشروع على ميزانية الدولة وتحسين مستوى المعلمين فنيا وزيادة رواتبهم ووضعهم المعيشي؟



3- ما ترتيب الكويت في المؤشر العالمي لجودة التعليم لآخر 20 سنة لكل سنة على حدة؟



4- ما خطة الوزارة في تطوير التعليم؟ وهل شكلت لجان لذلك الغرض أو أعدت أي دراسات تخص ذلك؟ مع تزويدي بتوصيات تلك اللجان ودراستها -إن وجدت- والإجراءات المتخذة على أثرها.



5- ما إجراءات الوزارة أمام تدني التعليم العام في الكويت؟ وهل وضعت خطة للنهوض به في ظل تردي مخرجات التعليم العام؟ مع تزويدي بتلك الخطة -إن وجدت-.



6- ما تاريخ آخر تطوير للمناهج الدراسية في الكويت؟ وما المعايير التي على أساسها يتخذ قرار تطوير المناهج؟ مع تزويدي بما يدل على ذلك.



7- هل أجرى البنك الدولي أي دراسات لتطوير التعليم في الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتلك الدراسات والتكلفة التي تكبدتها الوزارة لإجرائها وما طبق منه -إن وجد-.



8- كم عدد المدارس المستغلة من وزارة التربية؟ وكم عدد المدارس غير المستغلة؟ وعدد المدارس المستغلة لأي جهة خلاف وزارة التربية؟ مع تزويدي بخطة وزارة التربية بما يخص استغلال المدارس التابعة لها.



9- هل فعل القانون رقم 2010/8 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجانب المتعلق بوزارة التربية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بما يدل على ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى تزويدي بأسباب تقصير وزارة التربية في دورها.