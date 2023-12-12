القاهرة ـ هناء السيد



أكد عضو مجلس الأمة عضو البرلمان العربي النائب أحمد لاري حرص البرلمان العربي على متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 حيث نشارك من خلال بعثة البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان العربي. وقال لاري ان الديموقراطية اليوم تعزيز للاستقرار والتنمية في شتى الدول، موضحا ان البرلمان العربي حريص على دعم وتعزيز الديموقراطية بالدول العربية.



وأشار إلى أنه تم تقسيم الوفود البرلمانية الى 3 مجاميع من برلمانات جميع الدول العربية كل مجموعة تمر على عدد من المراكز الانتخابية.



وقد بلغ عدد الناخبين المصريين 69 مليونا وبلغ عدد المراكز الانتخابية 15 ألف مركز انتخابي، يترأس كل مركز قاض.



وذكر لاري: نتابع الانتخابات ونسجـــل ملاحظاتنا من الإيجابيات والسلبيات بشكل شفافية وحيادية ونزاهة.



من جانبه، أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، حرص البرلمان العربي على نقل الصورة الحقيقية لعملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية بكل حيادية وشفافية ونزاهة، مشددا على حيادية البرلمان العربي ومتابعة الانتخابات بمهنية غير مسيسة، مشيدا بالخطة والرؤية الاستراتيجية التي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية لمتابعة الانتخابات والتي تسير في حياد تام مع جميع المرشحين، حيث ان المواطن المصري يدلي بصوته بحرية ودون أي عائق وهو ما يؤكد على نزاهة الانتخابات المصرية.