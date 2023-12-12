ما الجدول الزمني المتبع وخطة العمل المعتمدة لإنشاء كلية الطب والطب المساعد في مشروع جامعة الكويت في الشدادية والتاريخ المتوقع للافتتاح؟



وجه النائب د.عبدالهادي العجمي سؤالين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع جاء الأول منهما كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ متوسط نتائج الطلبة في الاختبارات الوطنية الموحدة لمادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية مفصلة بالشكل الآتي:



٭ نتائج الطلبة المنتسبين للمدارس الحكومية.



٭ نتائج الطلبة المنتسبين للمدارس الخاصة العربية.



٭ نتائج الطلبة المنتسبين للمدارس الخاصة ثنائية اللغة.



٭ نتائج الطلبة المنتسبين للمدارس الخاصة ذات النظام البريطاني.



٭ نتائج الطلبة المنتسبين للمدارس الخاصة ذات النظام الأميركي.



2 ـ نمى إلى علمي أن عددا كبيرا من الطلبة وأولياء الأمور تعرضوا لصعوبات في التسجيل في نظام الاختبارات الوطنية الموحدة، يرجى تزويدي بعدد الشكاوى التي تخص هذا الموضوع والآلية المتبعة لمعالجة هذا الخلل.



3 ـ نمى إلى علمي أن المدارس الخاصة أبلغت طلبتها وأولياء أمورهم بحلول موعد التسجيل ومنحهم المجال للتسجيل في الاختبارات الوطنية الموحدة، فهل أبلغت المدارس الحكومية الطلبة للتسجيل في الاختبارات الوطنية الموحدة كما فعلت المدارس الخاصة، وما الآلية المتبعة في حال امتلاء المقاعد وفوات الأوان للتسجيل؟



4 ـ أسماء وصفة أعضاء فريق إعداد الاختبارات الوطنية الموحدة لهذا العام ومسمياتهم الوظيفية.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ أعداد الطلبة في الكليات الطبية في مؤسسات التعليم العالي كافة.



2 ـ المعايير المتبعة لاختيار الكادر الطبي والفني في مستشفيات الكويت.



3 ـ أسماء أعضاء هيئة التدريس في وحدة التعليم الطبي وشهاداتهم التخصصية وصور ضوئية من اعتماد هذه الشهادات من وزارة التعليم العالي.



4 ـ أسماء أعضاء وحدة الاعتماد الأكاديمي وتخصصاتهم، وعدد اللجان الفرعية التي شكلت بناء على توصيات لجنة التقييم الذاتي واختصاصات هذه اللجان وصورة ضوئية من محاضرها.



5 ـ الجدول الزمني المتبع للحصول على الاعتماد الأكاديمي من رابطة التقييم والاعتماد لبرامج التعليم الطبي TEPDAD لبرنامج كلية الطب في جامعة الكويت.



6 ـ صور ضوئية من المراسلات بين كلية الطب في جامعة الكويت والمؤسسات الحكومية المعنية بتدريب طلبة كلية الطب مثل مستشفيات القطاع النفطي والقطاع العسكري.



7 ـ صورة ضوئية من محاضر الاجتماعات المبرمة لدراسة سبل التعاون مع كليات الطب في دول مجلس التعاون ومدى تطابق المعايير المعتمدة في جامعة الكويت لقبول الطلاب في البرامج الطبية مقارنة بالمعايير المعتمدة في كليات الطب في دول مجلس التعاون.



8 ـ صورة ضوئية من العبء التدريسي لكل عضو هيئة تدريس في كلية الطب كل على حدة، على أن يكون هذا الكشف معتمدا من عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت.



9 ـ صور ضوئية من معادلات شهادات أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب (ماجستير ـ دكتوراه) أو ما يعادلها من وزارة التعليم العالي كل عضو هيئة تدريس على حدة، كما يرجى تزويدي بأسماء أعضاء هيئة التدريس الذين لا توجد لديهم معادلة لشهاداتهم (ماجستير ـ دكتوراه) وأسباب عدم اعتمادها من وزارة التعليم العالي.



10 ـ أسماء أساتذة كلية الطب الذين يعملون في مؤسسات خارج الجامعة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والسند القانوني لذلك.



11 ـ ما سبب تدني عدد قبول الطلبة في مركز العلوم الطبية وكلية الطب منذ العام 2013 وحتى العام 2022؟



12 ـ ما سبب توقف المتابعة والمطالبة بضم مستشفى مبارك إلى جامعة الكويت منذ العام 2016 بعد تأجيل وزارة الصحة البت في هذا الموضوع؟



13 ـ الجدول الزمني المتبع وخطة العمل المعتمدة لإنشاء كلية الطب والطب المساعد في مشروع جامعة الكويت في الشدادية والتاريخ المتوقع للافتتاح، كما يرجى تزويدي بنسبة الإنجاز والتقدم المحرز في هذا المشروع.



كما وجه العجمي سؤالا الى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة جاء كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد الأراضي التي لم تصدر بلدية الكويت أو المجلس البلدي قرارا بتنظيمها أو تجزئتها أو تقسيمها والتي تعود ملكيتها للأفراد.



2 ـ عدد الأراضي التي لم تصدر بلدية الكويت أو المجلس البلدي قرارا بتنظيمها أو تجزئتها أو تقسيمها والتي تعود ملكيتها للشركات العامة والخاصة.