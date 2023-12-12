انطلقت اجتماعات لجنة التعاون المشتركة الكويتية ـ الأميركية JCC في قاعة الأوسمة بهيئة العمليات والخطط برئاسة مدير التعاون العسكري العميد الركن بحري فهد العتيبي ونائب مدير الخطط الاستراتيجية في القيادة المركزية الأميركية. وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي، إن هذه الاجتماعات تهدف إلى الاطلاع على ملاحظات ونتائج العمل المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات العسكرية.



الى ذلك، عقدت صباح امس لجنة التوجيه الكويتية ـ الإيطالية المشتركة اجتماعها التاسع في قاعدة سالم الصباح الجوية برئاسة مساعد آمر القاعدة (رئيس اللجنة المشتركة) العميد الركن طيار سلطان الصباح، ونائب رئيس أركان القوة الجوية الإيطالية.



ويهدف الاجتماع إلى متابعة سير الأعمال المتعلقة بمشروع طائرات «اليوروفايتر».