كشفــت منظمـــة ومؤسسة معرض «مرزام»، أكبر منصة للديكور والتصميم الداخلي في الكويت، م.فرح الحميضي عن اعتماد خطة مستقبلية للسنوات الخمس القادمة تستهدف دعم توسع «مرزام» إقليميا من خلال تدشين نسخ خليجية تعكس فكرته ورسالته، بالتوازي مع تعزيز التوسع في النسخة المحلية الأصلية لمرزام الكويت عبر تخصيص مساحات للمشاركين والشركات من خارج الكويت، مشيرة الى أن الاستدامة كانت ولازلت أحد الركائز الأساسية في منظومة العمل الخاصة بمعرض مرزام منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019، لافتة الى أن التطور الكبير الذي تميزت به النسخ اللاحقة لمرزام في النسختين الثانية والثالثة ووصولا الى النسخة الرابعة الحالية يعكس تعزيزه لمبدأ الاستدامة وهو ما يتوافق مع تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».



وقالت الحميضي، في تصريح صحافي على هامش افتتاح النسخة الرابعة الأكبر على الاطلاق لمعرض مرزام 2023 في أرض المعارض بمشرف أمس والتي تستمر حتى 16 الجاري: يشكل معرض مرزام 4 منصة وطنية تجارية فعالة للتعاون والتواصل التجاري وتبادل الخبرات وتنمية الثقافة المجتمعية والنهوض بالذوق العام في المجالات المختلفة للديكور والتصميم الداخلي، حيث يضم المعرض أكثر من230 شركة من أبرز الأسماء المحلية والعلامات التجارية العالمية تشارك بأكثر من 300 جناح مميز يغطي أكثر من 30 فئة في عالم التصميم الداخلي والديكور، على مساحة تتجاوز 25 ألف متر مربع لتمكين المشاركين من عرض منتجاتهم وافكارهم وأحدث المستجدات والموضة في الاثاث والديكورات على الزوار ومعرفة متطلبات السوق الحالية مواكبتها وتلبيه رغبات العملاء بغية الوصول لفهم أعمق لمتطلبات وتطلعات السوق الكويتي المدعوم بشغف الكويتيين بالديكورات والتصميمات الداخلية.



وأشارت الى أن المعرض سيسهل على الزوار العثور على كل ما يحتاجونه تحت سقف واحد من تشطيبات داخلية وخارجية إلى الأثاث والإكسسوارات والمطابخ وجميع احتياجات المنزل، لافتة الى أن هدف المعرض الأساسي منذ انطلاقه هو تحويل عملية تشطيب وتأثيث البيوت والمساحات من تحد متعب إلى تجربة ممتعة عن طريق جمع المحترفين، وسيتيح لزواره فرصة الفوز بجوائز قيمة عند التسوق داخله بحد أدنى 10 دنانير، بما في ذلك الجائزة الكبرى التي تقدم سنويا وهي سيارة فولفو، بالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف دينار وأكثر من 10 جوائز قيمة مقدمة من الرعاة، مبينة أن الشركات المشاركة ستقدم عروضا حصرية للزوار خلال مدة مشاركتها في المعرض.