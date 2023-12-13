عبدالكريم العبدالله



أعلن استشاري جراحة الاوعية الدموية في مستشفى مبارك الكبير د.حسين صفر عن اجراء عملية جراحية نادرة بمشاركة استشاري جراحة القلب د.أشرف عبد السلام لمريض لبناني كان يعاني من قصور حاد بشرايين القلب وتصلب وضيق بالشريان السباتي الايسر.



وذكر د.صفر في تصريح لـ«الأنباء» انه تم وضع خطة العلاج وتم نقل المريض من وحدة عناية القلب بمستشفى مبارك الكبير الى مستشفى الامراض الصدرية، وتم عمل عمليه تنظيف وترقيع للشريان السباتي الايسر. واضاف: وبعد الانتهاء منها تم عمل تغيير للصمام الاورطي وزراعة شرايين للقلب، مؤكدا أن اجراء مثل هذه العملية المشتركة يقلل نسبة حدوث جلطات الدماغ والشلل مع عمليات جراحة القلب.



وبين صفر أن المريض خرج من العناية المركزة الى الجناح وهو بحالة جيدة، شاكرا الاطباء المساعدين وقسم التخدير بقيادة د.محمد انسي والهيئة التمريضية.