يحصل الملياردير الأميركي بيل غيتس على 464.5 مليون دولار تقريبا سنويا من توزيعات الأرباح النقدية للشركات التي يستثمر بها، مع تركز استراتيجيته الاستثمارية في اختيار الشركات ذات التوزيعات القوية، حيث أظهرت أحدث وثائق صادرة عن المؤسسة الخيرية «بيل أند ميلندا غيتس» أن جزءا كبيرا من ذلك الدخل يأتي من خمسة أسهم رئيسية. وفيما يلي الشركات التي يجني من خلالها بيل غيتس تلك الأموال سنويا:



شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية: يمتلك الملياردير الأميركي أكثر من 54.826 مليون سهم بقيمة 6.33 مليارات دولار في الشركة الكندية، وتقدم توزيعات الأرباح الفصلية للشركة البالغة 0.57 دولار للسهم الواحد دخلا سنويا لـ«غيتس» قدره 125 مليون دولار من هذا الاستثمار.



مايكروسوفت: يشكل استثماره بالشركة التي شارك في تأسيسها جزءا كبيرا من محفظته الاستثمارية، إذ يمتلك «غيتس» 39.286 مليون سهم تقريبا في شركة البرمجيات، وبعد الزيادة الأخيرة للتوزيعات النقدية من 68 سنتا إلى 75 سنتا للسهم، فإن الملياردير يحصل على دخل سنوي من التوزيعات النقدية للشركة بقيمة 117.86 مليون دولار.



واست مانجمنت: يمتلك «غيتس» 35.234 مليون سهم في أكبر شركة لإدارة النفايات في أميركا الشمالية تبلغ قيمتها نحو 6.06 مليارات دولار، وتقدم الشركة توزيعات نقدية فصلية بقيمة 70 سنتا للسهم، لذلك يحصل على دخل سنوي منها قيمته 98.65 مليون دولار.



كاتربيللر: يمتلك «غيتس» 7.353 ملايين سهم بقيمة 1.82 مليار دولار في شركة معدات البناء والتعدين، وتقدم الشركة توزيعات نقدية فصلية قدرها 1.30 دولار، وبالتالي فإنه يحصل على دخل سنوي قدره 38.24 مليون دولار.



ديري آند كو: يمتلك «غيتس» 3.917 ملايين سهم في الشركة الرائدة في مجال المعدات الزراعية وآلات البناء بقيمة 1.45 مليار دولار تقريبا، ويحصل على دخل سنوي قيمته 21.15 مليون دولار من التوزيعات النقدية التي تقدمها الشركة البالغة 1.35 دولار للسهم.