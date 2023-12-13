استكمالا لدوره القيادي في مجال تنمية الشباب الكويتي الطموح من الناحية الأكاديمية والمهنية، استضاف بنك برقان مؤخرا في فرعه الرئيسي مجموعة من طلبة المدرسة المتحدة الأمريكية في الكويت (AUS)، حيث قاموا بجولة ميدانية شاملة للتعرف على إدارات البنك المختلفة ووظائفها المتنوعة لإثراء معرفتهم فيما يتعلق بالقطاع المصرفي. وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية والتزامه بتطوير وإلهام الكفاءات الشابة للمضي قدما نحو مستقبل أكثر تميزا ونجاحا. وفي تعقيبها على هذه الزيارة، قالت حصة النجادة، مدير أول الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: نفتخر بطلبتنا المتميزين ممن يرغبون بالتعرف على بيئة العمل في القطاع المصرفي، ويسرنا دائما استضافتهم في هذه الزيارات الميدانية. كما اننا نرى أن شباب اليوم بات أكثر استخداما للخدمات المصرفية، وخاصة الإلكترونية منها، لذا نعتبر أن توعيتهم وتثقيفهم بكيفية عمل هذه الخدمات والتقنيات المالية.



وأضافت: نهدف من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز اهتمامات بعض الطلاب في المجال المصرفي، وحثهم على الانضمام إلى القطاعي البنكي بعد التخرج. كما أننا على يقين أن جميع الطلبة الذين شاركوا في الزيارة الميدانية للبنك حصلوا على الكثير من المعلومات المهمة حول الخدمات المصرفية بشكل يضمن استفادتهم منها في حياتهم حاليا وفي المستقبل.



وكان الهدف الرئيسي لهذه المبادرة هو تعريف الطلبة بعالم الخدمات المصرفية بأسلوب مباشر ومبسط، وذلك لمساعدتهم في حال اختيارها تخصصا دراسيا في الفترة القريبة المقبلة. وقدم موظفو البنك شرحا تفصيليا للطلبة الزوار حول أهمية هذا المجال ومدى تأثيره في الحياة اليومية، إضافة إلى مراحل ومدى استجابة ووظيفة كل منتج وخدمة جديدة لحاجات السوق المتنامية. وفي السياق ذاته، كانت جولة الطلبة استكمالا لمبادرات البنك التي يستضيف عبرها الكفاءات والمواهب الكويتية الشابة من مختلف المؤسسات التعليمية لتوعيتهم وتثقيفهم على الصعيد المصرفي والمالي، وذلك في إطار الدعم المتواصل من البنك لحملة «لنكن على دراية»، والتي تستمر للعام الثالث على التوالي تحت رعاية بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية، وكجزء من الجهود الدؤوبة لنشر رسائل وتوجيهات الحملة على أوسع نطاق بين أفراد المجتمع.