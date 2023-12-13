القاهرة - محمد صلاح



نفت الفنانة بسنت شوقي ما يردده البعض أن زوجها الفنان محمد فراج يفرضها في الأعمال التي يلعب بطولتها، وأكدت أن المخرج وشركة الإنتاج هما من يرشحانها، وأنها تعمل بالفن وتظهر بمسلسلات درامية وأفلام سينمائية قبل ارتباطها بزوجها.

واجتمع الثنائي بسنت وفراج للمرة الأولى في مسلسل «تحت السيطرة» مع الفنانة نيللي كريم، وإخراج تامر محسن عام 2015، ثم التقيا مرة أخرى في مسلسل «قابيل»، بطولة الفنان محمد ممدوح وأمينة خليل، والذي عرض في 2019، وجاء التعاون الثالث في رمضان الماضي بالمسلسل الإذاعي «كمال اصطناعي».

وشاركت بسنت مع زوجها كضيفة شرف في فيلم «فوي فوي فوي»، كما ينتظر الثنائي عرض فيلم «أهل الكهف» الذي يجمعهما مجددا في السينما، وتم الانتهاء من تصويره مؤخرا للعرض خلال العام الجديد، ليكون العمل الخامس لهما.