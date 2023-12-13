أسامة أبو السعود



اختتم الديوان الوطني لحقوق الانسان ورشة العمل الخاصة بالعاملين في مجال حقوق الانسان وانفاذ القانون بعنوان «سياسات حقوق الانسان في الكويت التفاعل مع الحالة المحلية والدولية» التي اقامها على مدى يومين بالتعاون مع مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت.



وقال د. عبدالرضا اسيري عضو مجلس ادارة الديوان ورئيس لجنة الشكاوى والتظلمات التي نظمت الورشة ان هذه الدورات التدريبية وورش العمل تأتي ضمن اختصاصات الديوان في التوعيه والتثقيف في مجال حقوق الانسان وتدرج ضمن اهدافه لرفع كفاءة العاملين في مجالات حقوق الانسان في الجهات الحكومية والاهلية وكوادر المجتمع المدني.



واضاف د. اسيري ان ورشة العمل شارك فيها اكثر من 25 جهة بإجمالي 95 شخصا مشاركا في ورشة العمل المقامة، ما يؤكد حرص الديوان على التواصل مع كل القطاعات لتحقيق شراكات استراتيجية بهدف تعزيز حقوق الإنسان.