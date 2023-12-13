استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي ووفدا من السفارة الإيرانية ضم كلا من المستشار الإعلامي د. سمیر أرشدي والسكرتير الثاني مریم هاشمي.



وقد تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون بين «الأنباء» والسفارة الإيرانية، لاسيما في المجالات الإعلامية، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين وتحقيق المصالح المشتركة.



كما تناول الحديث خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.