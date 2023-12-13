أكد النائب بدر سيار أن تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بتخفيض مدد رد الاعتبار يعد من القوانين المهمة ومن الإصلاحات السياسية المستحقة لإنهاء جميع أنواع العزل الاجتماعي والسياسي وحفاظا على كرامة الناس. وأضاف سيار في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة إن انتظار المدان لمدة خمس سنوات بعد تنفيذه العقوبة يعتبر أمرا تعسفيا وغير منطقي.



وبين أن هذا الأمر يتأثر بسببه أكثر من 400 شاب وطني ويحرمون من وظيفتهم وحياتهم المستقبلية.



وشدد سيار على أهمية تعديل القانون أسوة بالبلدان الخليجية وغيرها حتى يتسنى للمدان أن يعود إلى حياته الطبيعية والاندماج السريع مع مجتمعه.



وأضاف إن «النواب السابقين مسلم البراك وجمعان الحربش وفيصل المسلم وغيرهم من جميع الشرفاء من أبناء الكويت الذين حافظوا على الدستور ودافعوا عن الكويت ومصالحها من جميع الفاسدين والمفسدين لا يستحقون العودة إلى التمثيل السياسي فقط وإنما يستحقون التكريم ترسيخا لمفهوم الوفاء».