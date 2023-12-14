قدم سفيرنا لدى جنوب أفريقيا سالم الشبلي أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا للكويت لدى جمهورية جنوب إفريقيا.



وذكرت سفارتنا في بريتوريا في بيان صحافي تلقته «كونا» أن السفير الشبلي سلم أوراق اعتماده إلى رئيس المراسم في وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب إفريقيا بالإنابة لوفويو نديميني.



وأضاف البيان أن السفير الشبلي أكد أهمية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتي ستبلغ عامها الثلاثين العام المقبل 2024.



ونقل البيان عن رئيس المراسم تمنياته للسفير الشبلي بالتوفيق في مهام منصبه لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.