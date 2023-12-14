عبدالكريم العبدالله



استقبل مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في وزارة الصحة د.محمد العازمي رؤساء العلاقات العامة في المستشفيات، وذلك في لقاء تعارفي لربط جسور التواصل بين الادارة والاقسام.



وكشف العازمي عن اعداد بروتوكول جديد ووضع سياسات محدثة لتعزيز الكفاءة والتواصل الفعال لدى موظفي العلاقات العامة في المستشفيات، مبينا أن البروتوكول يضم ايضا وصفا وظيفيا جديدا يعكس تحديات الوقت الحالي ويسهم في تحسين الأداء لدى موظفي العلاقات العامة.



وكشف عن خطة تدريب شاملة يتم الاعداد لها تستند الى احدث الممارسات والابتكارات في مجال ادارة العلاقات العامة والاعلام، حيث يهدف الى تدريب وتحسين مستوى المهارات والتأهيل لمواكبة التطورات السريعة في مجال العلاقات العامة والاعلام الصحي، مؤكدا انه سيتم الاجتماع مع رؤساء العلاقات العامة في المراكز الطبية التخصصية في القريب العاجل اسوة بزملائهم في المستشفيات.