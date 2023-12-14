أعلن مستشفى جابر الأحمد أمس الأربعاء أنه أجرى بنجاح عددا من العمليات الجراحية المعقدة لمرضى الوذمة اللمفاوية للمرة الأولى في الكويت من خلال ورشة عمل امتدت أربعة أيام على أيدي كفاءات وطنية وبإشراف البروفيسور جي بي هونغ من كوريا الجنوبية.



وقالت رئيسة وحدة جراحة التجميل في المستشفى د.سارة اليوحة لـ«كونا» إن الوحدة أجرت تلك العمليات الدقيقة والمتنوعة وشملت استئصال الوذمات جراحيا وتوصيل لمفاوي وريدي دقيق تحت الميكروسكوب بفحص الصبغة وهي عمليات نادرة ولا تجرى إلا في مراكز محددة حول العالم وعلى أيدي جراحين متخصصين.



وأوضحت اليوحة أن تلك الجراحات تمت خلال ورشة عمل مكثفة لعلاج وتشخيص الوذمة اللمفاوية علما أن عمليات الترميم للوذمات اللمفاوية تعتبر من أكثر العمليات تعقيدا إذ تتم عن طريق الجراحة الميكروسكوبية وتحتاج الى تدريب عال ودقة متناهية. وذكرت أن الفريق الكويتي شارك في إجراء العمليات مع الطبيب الزائر الذي قدم أيضا عددا من المحاضرات العلمية وورش العمل من منطلق تبادل الخبرات علما بأن الورشة أقيمت بتعاون بين وحدتي جراحة التجميل في مستشفيي (جابر) و(العدان).



من جانبها، أكدت رئيسة وحدة التجميل في مستشفى العدان د.منيرة بن نخي لـ«كونا» أهمية استضافة الخبرات العالمية وما تشكله من إضافة علمية وعملية للكوادر الوطنية المميزة مشيرة إلى أن البروفيسور هونغ رائد في هذه الجراحات ومن أفضل ثلاثة جراحين السوبر ميكروسكوبي في العالم.



من جانبه، عبر البروفيسور جي بي هونغ لـ«كونا» عن سعادته بزيارة الكويت ولقاء الأطباء الذين عمل معهم في السابق.



وقال هونغ إنه يتطلع للقدوم دوريا لتبادل الخبرات والتعاون بين جمعيتي جراحة التجميل الكورية والكويتية وتدريب الكوادر الوطنية الشابة.