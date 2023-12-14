يشهد «مرزام»، الحدث البارز في مجال الأثاث والتصميم الداخلي بالكويت، استضافة ركن خاص يسلط الضوء على أعمال 12 مصمما واعدا من دول مجلس التعاون الخليجي، ويستعرض هؤلاء المصممون، وهم المتأهلون النهائيون في جائزة قتيبة الغانم للتصميم، ابتكاراتهم الفريدة والمميزة في فئتين، وهي الكراسي والطاولات.



وتأتي المشاركة في المعرض بالتعاون مع «صفاة هوم»، العلامة التجارية الرائدة في مجال الأثاث تحت مظلة شركة صناعات الغانم، وتتيح الفرصة للزوار لاستكشاف تصاميم فريدة من نوعها من المصممين الشباب الموهوبين في دول الخليج.



وفي تعليق له حول ذلك، قال المدير العام لـ«صفاة هوم» عبدالله العمر: سعداء بتواجدنا في معرض مرزام هذا العام، والذي يعد منصة مهمة للمهتمين بالأثاث والتصميم الداخلي، وتتميز مشاركتنا هذا العام بأبعاد مميزة ومختلفة، حيث نتطلع بحماس الى عرض المشاركات المرشحة للفوز بجائزة قتيبة الغانم للتصميم، والتي شارك بها مصممون من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.



وأضاف العمر: تعكس هذه التصاميم تنوعا واضحا وغنى ثقافيا، حيث استلهم بعض المصممين عناصر من الطبيعة والعمارة الخليجية ليتم تحويلها إلى أعمال معاصرة، بينما ركز مصممون آخرون على إعادة تصور المفاهيم التقليدية بطرق عصرية ومبتكرة، مما يعكس بوضوح التنوع الثقافي والبيئي في منطقتنا، مظهرا الإبداع والعصرية في تصميم الأثاث.