كشفت فولكس واجن الكويت عن عرض حصري للحجز المسبق على سيارة تيرامونت الجديدة قبل وصولها إلى صالات العرض، حيث يمنح المشترون ضمانا لمدة سبع سنوات أو 105 آلاف كم، كما يوفر هذا العرض باقة واسعة من المزايا تشمل ضمانا غير محدود لعدد الكيلومترات لمدة خمس سنوات، مما يجعل هذا العرض واحدا من أكثر العروض تنافسية ويوفر قيمة إضافية وراحة بال للمشترين.



وفي هذه المناسبة، قال محمد شوي المدير العام لشركة فولكس واجن: نحن في غاية الحماس لإطلاق تيرامونت الجديدة في الكويت. ونلتزم كعلامة تجارية رائدة بتلبية احتياجات عملائنا الكرام. كما يسعدنا أن نقدم باقة خدمات خاصة للاحتفال بإطلاق تيرامونت الجديدة. وهذا يعكس التزامنا بتقديم سيارات استثنائية تلبي تفضيلات عملائنا وتطلعاتهم المتميزة.



ويتميز هذا الطراز بتصميم خارجي جديد يبرز جمال شبكة الكروم العريضة، محاطة بمصابيح أمامية LED مع نظام إضاءة أمامي والذي تم تجهيزه بشكل قياسي مع هذه السيارة، بالإضافة إلى ذلك، تحيط المصابيح النهارية بوحدة الإضاءة الأمامية وتمتد لتشكل شريطا مضيئا يمنح السيارة مظهرا مميزا. أما من الخلف فيضفي الجناح الأكبر مظهرا متناسقا مع خط السقف، ويعكس جمال الإضاءة الأمامية مع شريط مضيء بين مصابيح الـ LED الخلفية. تأتي جميع طرازات تيرامونت بتصميمات جديدة للعجلات، وقياسات مختلفة تبدأ من 18 بوصة وتصل إلى 20 بوصة. في حين تتميز طرازات R-line بشبكة سوداء لامعة وعجلات من الألمنيوم مقاس 21 بوصة مع شارة R-line.



أما بالنسبة للمقصورة الداخلية، فقد صممت باستخدام مواد عالية الجودة، وتتميز بمساحتها الفسيحة مع مقاعد جلدية مبطنة وإضاءة محيطية تضفي جوا من الأناقة والفخامة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على مجموعة من الميزات المتطورة لتعزيز الراحة بما في ذلك عجلة القيادة التي يمكن تدفئتها لتوفير أقصى درجات الراحة في الأيام الباردة، والمقاعد الأمامية المزودة بأنظمة تهوية، وغيرها المزيد من ميزات الراحة والرفاهية.



وجهزت السيارة بأحدث التقنيات، بما في ذلك شاشة المعلومات والترفيه مقاس 12 بوصة، وشاشة رقمية من فولكس واجن بمقاس 10.25 بوصات، بالإضافة إلى تقنية الاتصال اللاسلكي، وشاحن لاسلكي، إلى جانب العديد من منافذ USB-C مع تقنية الشحن السريع.



وتأتي تيرامونت مجهزة بمحرك TSI رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني تصل قوته إلى 270 حصانا، وعزم دوران بقوة 370 نيوتن متر، حيث تجمع بين القوة والكفاءة في استخدام الوقود. كما تتوافر تقنية مساعدة السائق IQ.DRIVE في طرازات محددة، مما يوفر مجموعة متنوعة من ميزات الأمان المتقدمة لتعزيز السلامة على الطريق.